Пекин — что стоит посмотреть в первую очередь

Столица Китая Пекин – огромный город, в котором стоит провести хотя бы несколько хороших дней. Здесь много достопримечательностей, и осмотр каждой из них может занять у вас почти целый день. Что стоит посмотреть в Пекине? Большинство мест вы наверняка видели на фотографиях, но все равно должны увидеть их вживую, потому что они производят потрясающее впечатление.

Площадь небесного спокойствия

Посещение Пекина лучше всего начинать с площади Тяньаньмэнь. Знаете ли вы, что это самая большая общественная площадь в мире? На самом деле это колоссально. И она стала свидетелем многих исторических событий – именно здесь Мао объявил о создании Китайской Народной Республики, а 40 лет спустя протесты были жестоко подавлены. На площади расположены два объекта: мавзолей Мао и памятник героям народа. Мавзолей открыт практически круглый год, поэтому все желающие могут возложить цветы и поклониться забальзамированному телу китайского вождя (вход в мавзолей бесплатный).

Когда стоишь посреди этой площади и оглядываешься, можно прийти к одному выводу – современная архитектура в китайском варианте колоссальная и завораживающая. Достаточно взглянуть на здания, расположенные по обоим концам площади: Большой зал народа и Национальный музей Китая. К счастью, посещение площади не займет много времени, ведь впереди нас ждет гораздо более интересная достопримечательность.

Запретный город

Чтобы увидеть Запретный город, нужно потратить минимум полдня. Если раньше за вход в эту зону обычно платили головой, то сейчас достаточно заплатить несколько десятков юаней. В кассах можно взять напрокат аудиогид, благодаря которому этот прекрасный дворцовый комплекс не будет иметь от нас секретов. Несмотря на то, что Запретный город был разрушен во время последующих войн, это один из наиболее хорошо сохранившихся и красивейших комплексов с типичной китайской архитектурой времен империи. Вы должны увидеть это место в Пекине!

Пекин. Город контрастов

Позвольте себе удивиться, насколько контрастирует Пекин. В южной части Площади Небесного спокойствия, пройдите через Ворота к солнцу Wprost, и вы окажетесь на улице Qianmen Street. В старые времена император использовал этот маршрут дважды в год, чтобы добраться до Храма Неба из Запретного города. В другие дни здесь кипела жизнь, ведь здесь были магазины, чайные и ремесленные мастерские. По крайней мере, так было до 1900 года, когда эта часть города была полностью разрушена и надолго забыта. Но при подготовке к Олимпийским играм, эту улицу отремонтировали. Ее превратили в променад с магазинами известных западных брендов, кафе и ресторанами быстрого питания, которые можно найти на каждом углу. А по середине улицы от одного конца до другого курсирует туристический трамвай.

А теперь поверните две-три улицы в сторону и посмотрите, как на самом деле выглядит Пекин во всей красе. Он громкий, многолюдный, резкие запахи безжалостно раздражают ноздри.

Если вы ищете магазины с местными продуктами, китайской медициной, шелком или хорошие рестораны, где подают фантастическую утку по-пекински (вам просто нужно попробовать ее в Пекине!), тогда загляните на улицу Дашилань. Здесь на улице Цяньмэнь также кипит оживленная ночная жизнь. Сюда стоит прийти вечером и сходить в один из шумных пабов на ужин.

Вы также можете отправиться в старый район Хутонг, который также находится довольно близко к этой хрустальной набережной. Хутонги – это не что иное, как группа компактных одноэтажных домов с общим небольшим двориком. В этих беднейших районах дома были построены без канализации и отопления, с флигелем снаружи. Некоторые переулки между домами настолько узкие, что добраться туда можно только на велосипеде или рикше. Сегодня старые хутуны постепенно сносятся, а на их месте строятся современные жилые комплексы, но некоторые из них нужно сохранить как символы и напомнить людям, как было в Пекине.

Храм неба

Что может поразить вас в Пекине, так это прежде всего серый цвет огромных жилых массивов, часто окутанных смогом. В поисках зелени и передышки вы можете заглянуть в Храм Неба. Это красивый комплекс храмов, расположенный в ухоженном зеленом парке. Здесь можно любоваться, прежде всего, красивыми зданиями, а покой не нарушат даже толпы туристов, осаждающих всю местность.

Летний дворец

Пора уехать немного за пределы центра Пекина, где вас ждут еще больше достопримечательностей. Для поездки на целый день стоит отправиться в Летний дворец, где император и его свита сбежали из Запретного города от раздражающей жары. Это еще один огромный дворцовый комплекс, расположенный на берегу озера. Виды впечатляют, особенно панорама всего парка на фоне города. Здесь есть много достопримечательностей, но вы также можете отдохнуть прокатившись на лодке по озеру.

Китайская стена

Хотя она находится в нескольких десятках километров от Пекина, но нельзя побывать в Китае и не увидеть одно из чудес света? Из Пекина мы можем спланировать однодневную поездку к одному из фрагментов Китайской стены: Бадалин, Мутяньюй, Цзиньшанлин или Симатай. Бадалинг – самая популярная и, следовательно, самая многолюдная часть города, поэтому здесь может быть очень много людей, особенно в выходные и праздничные дни. Мы определенно рекомендуем поездку на менее посещаемый, но красивый участок между Цзиньшанлин и Симатай – вас ждут 10 км захватывающих видов. Вы можете спланировать такую поездку к Китайской стене самостоятельно, достаточно сесть на автобус из Пекина, многие хостелы и агентства также организуют свои поездки.

Статья подготовлена специалистами сайта www.okaytravel.ru (туристический клуб)