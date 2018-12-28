Для правильной работы независимой канализации требуется постоянно склоняться к подобной услуге, как откачка канализации. Кстати, если вас интересует откачка канализаций, переходите на сайт eko-plan.ru.

Если своевременно не произвести откачку сточной ямы или канализационного колодца, у вас на участке возникнет плохой запах, накопительная ёмкость переполнится отходами, её нужный объём станет меньше, а издержки на содержание, наоборот, увеличатся. Произвести откачку сточной ямы/канализационного колодца можно одним из 2-ух способ:

Своими силами;

С помощью специальной машины для откачки канализации.

Самостоятельная откачка канализации

Обратиться к мастерам и нанимать специальную машину для откачки канализации нет смысла, если ваша сливная яма/колодец-отстойник маленького размера, порядка 2?3 м3, весомая часть отходов — это сливная вода от ванной, машины для стирки, а в доме живет 3?4 человека.

В данном случае провести откачку канализации можно лично с насосом либо же без него.

Откачка с помощью насоса

Чтобы произвести откачку канализации с применением насоса, вам потребуется не считая самого насоса ещё и ёмкость для слива жидкости, герметическая и довольно вместительная, а не то работу нужно будет делать пару раз. Подойдёт традиционный насос, только его нужно будет оснащать фильтром, так как обыкновенной наос без фильтра достаточно быстро загрязняется.

Если в живете в доме за городом целый год, то лучше купить мощный насос конкретно для сточной ямы/канализационного колодца и делать откачку только им. Будьте уверены, траты оправдают себя, так как подобный насос будет служить достаточно долго и безотказно. Можно сразу приобрести и установить к сливной яме/септику автоматизированный насос который сам выкачивал бы сливы при наполнение ёмкости, что весьма комфортно, если в доме живет много людей и накопительная ёмкость быстро наполняется.

Откачка без насоса

Откачку канализации можно произвести и без насоса, при помощи находящихся под рукой средств, однако подобный вариант намного грязней и неприятней. Работа по откачки канализации без насоса состоит из таких этапов:

Вся работа происходит в старой одежде, скрывающей все участки кожи, и которую не жалко после выкинуть;

Берётся ведро, к нему привязывается верёвка;

Ведро опускается в ёмкость и с его помощью вычерпываются все отходы;

Нечистоты, поднятые на поверхность, переливаются в заблаговременно подготовленную ёмкость для перевозки отходов.

После откачки отходы следует утилизировать. Очищенную воду можно просто слить в грунт, а твёрдые канализационные отходы — вывести утилизировать в специальном на ядовитых отходах месте;

После необходимо вымыть накопительную ёмкость, например, при помощи насоса для воды, водоподачи под большим напором. Это разрешит избежать образования наслоений и наростов на стенках труб;

В конце нужно произвести подробную очитку сточного трубопровода.

Почистить всю канализационную яму/колодец-отстойник от сливов этим методом вам навряд ли удастся, да и сама процедура откачки занимает большое количество времени, благодаря этому большинству не хватит терпения довести начатое до конца. Так что специализированный насос для откачки — очень хороший вариант для откачки накопительной ёмкости.