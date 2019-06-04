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Отдых за границей

Июн 04, 2019В миреКомментарии к записи Отдых за границей отключены

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Вы хотите забронировать один из ваших первых семейных выходных в 2019 году? Но с чего же начать с планирования? Вы выбираете Лансароте, Майорку или Бенидорм? Какая страна наиболее дружелюбна для семьи? Все включено, полупансион или самообслуживание? Какой пункт назначения предлагает мероприятия для взрослых и детей? В вашем отеле есть детский клуб?

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