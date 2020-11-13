Отдых в Арабских Эмиратах

В настоящий момент отдых в ОАЭ, объединение семи индивидуальных государств, расположившихся на восточной части берега Аравии, это один из очень классных вариантов не только скоротать время летом, но и понаслаждаться самыми оригинальными переживаниями и новинкой. А если вас интересует путевка в Эмираты, переходите на сайт veselyiturist.ru.

Туристические поездки в ОАЭ уже не так дороги и уникальны, доступны каждому человеку с более менее необходимыми средствами на жизнь. Погода в Арабских Эмиратах регулярно удерживается сухая, температура примерно всегда остается в одинаковый сезон одинаковой, почти не изменяясь от года к году. Климат близкий как к тропическому, так и к субтропическому благодаря близости тёплого моря с сильными тёплыми течениями. Температура днем с мая начиная подымается от 32 — 33 градусов, однако в июне уже легко перешагивает рубеж в 40 градусов по Цельсию.

К октябрю она опять падает ориентировочно до тех же 30 — 33 градусов и вторую половину года стабилизируется на показателях около 26 градусов. Дождь здесь очень редок, но влага приноситься морем, хотя и не очень ощущается, тем более при любом движении в сторону от моря. Невзирая на мощную жару летом, многие жители стран Европы и американцы прибывают одновременно с детками. А дело все в том, что содержание помещений внутри отелей, автобусов и всего транспорта, например, и такси, обязательно учитывает замечательный уровень кондиционирования.

Благодаря этому жара ощущается только именно на пляже и на улице. Но одной из важных свойств отдыха тут считаются внеочередные затраты на транспорт, поскольку даже на сравнительно небольшие расстояния здесь практически невозможно передвигаться пешком — только внутри кондиционированных ТС. Нужно отметить и замечательный уровень местной медицины.

Официальный язык страны — это традиционный арабский. Но, очень часто всего применяется повсеместный английский и хинди. При этом бесчисленные продавцы-арабы и обслуга отелей довольно часто немного могут общаться и на русском. Отдельно хотелось бы выделить, что мусульманские обряды здесь достаточно строгие, хотя к иноземцам относятся уважительно. Но все таки, женщина до тридцати лет может приехать в Арабские Эмираты только в сопровождении мужа или родственника мужского пола с такой же фамилией, а определенные фирмы оформят въезд только если есть наличие как говорят иначе возвратного банковского вклада в размере около 1400 американских долларов, который станет немедленно возвращен после возвращения с отдыха домой. Для того, чтобы привести с собой домашних четвероногих, требуется ветеринарный документ.