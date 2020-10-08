Организация онлайн-конференции для успешного бизнеса

Возможность организовать своевременную коммуникацию на расстоянии сегодня обеспечивают высокие сетевые технологии. И эта возможность уже стала одним из китов современного бизнеса. А если вас интересует программа для конференций, предлагаем скачать зум.

Сегодня, когда есть мегафункциональные системы видеоконференцсвязи, тяжело представить, что ещё пятнадцать лет тому назад для важного и неотложного заседания все участники должны были собраться в одном месте, откладывая дела и меняя свой график. Но в условиях современного за одну секунду меняющегося рынка кроме обыкновенных рабочих собраний и снижения не постоянных затрат, онлайн-конференции помогают решать ряд бизнес-задач:

1. Внутрикорпоративная политика и тренинги для персонала

Благодаря сегодняшним технологиям, управление коллективом за счёт организации online видеоконференций становится более успешным. Руководитель или ведущий менеджер могут собирать рабочие группы, не отвлекая при этом сотрудников на продолжительное время от выполнения собственных непосредственных обязанностей. Создание программы тренингов для персонала также дает возможность увеличить производительность бизнеса с наименьшими потерями. Компания не тратит средства на трансфер преподавателя, организацию конференц-зала, сопутствующего инвентаря. Сэкономленная сумма иногда достигает 35% от общих затрат на практический тренинг.

2. Эффектный PR-инструмент в контакте с потребителем

Организация постоянных online заседаний пользователей продукта с его производителями (реализаторами) позволяет выстраивать как никогда эффективную коммуникацию, ведь речь идёт двустороннем диалоге, где любой желающий может абсолютно бесплатно получить всю необходимую информацию из первых рук.

3. Получение стороннего опыта и бенчмаркетинг

Независимость от фактических границ и расположения участников, прекрасное качество голосовой и видеосвязи, которые обеспечивает доступное оборудование для видеоконференции, позволяет в любом онлайн-семинаре, вебинаре, конференции получать максимум информативных данных от мировых специалистов, и еще подсоединять участников, присутствующих в едином этапе времени в различных точках Нашей планеты. Это даёт беспристрастный и многосторонний взгляд на ситуацию и дает возможность пользоваться чужим позитивным опытом.