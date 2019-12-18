Криптографическую валюту можно поменять в иную криптографическую валюту, фиатный и электронный капитал. SMARTGUIDE знает 4 наиболее востребованных способа справиться с этой задачей. А если вас интересует онлайн-обмен криптовалюты, посмотрите на сайте тут.

Это:

онлайн-обменники;

криптовалютные биржи;

электронные системы интернет-банкинга;

собственная договоренность.

№ 1. Онлайн-обменники

Это площадки, где одна криптографическая валюта конвертируется в иную и обменивается на фиат. Их слишком много. Перед вами стоит задача — отыскать ту, у которой самая положительная репутация.

Большинство онлайн-обменников просят:

пройти регистрацию;

привязать бумажник к продаваемой и приобретаемой криптографической валюте.

Некоторые поддерживают неизвестный обмен. Однако это чрезмерно опасно. Из-за того что во многих случаях не реально выполнить возврат. Помните: неизвестный обмен возможен исключительно на площадках с безупречной характеристикой.

Онлайн-обменник может применять личные средства или публиковать предложения клиентов. Если вам попался первый вариант, вы можете соприкоснуться с недостачей фиата или криптографической валюты. Если второй — с мошенничеством.

Преимущество онлайн-обменников

Быстрая конвертация. В большинстве случаев такая процедура занимает до 30 мин. Изредка — 5–10 мин. В случае с криптографическими валютами она проходит достаточно стремительно.

О чем необходимо помнить

Онлайн-обменники могут:

брать очень большую маржу;

публиковать неактуальный курс.

Кроме этого в период сильной волатильности рынков есть шанс соприкоснуться с дефицитом платежеспособности.

Большинство онлайн-обменников конвертируют криптографическую валюту в фиат и наоборот. Чистый обмен коина на другой рекомендуют хозяевам наиболее востребованных монет: биткоина, эфира, дэша и т. д.

№ 2. Криптовалютные биржи

Это хорошее место для конвертирования одной цифровой монеты в иную. Но нужно будет потратить время на регистрацию, открытие и пополнение счета.

Плюсы обмена криптографических валют на криптобирже

Хорошие цены. Можно приобрести и продать крипту или собственными силами создать ордер для расположения в ордербуке.

Невысокая комиссия. В отличии от площадок, где выполняется обмен криптографической валюты online, криптобиржи берут за сделку 0,1–0,2 %, а некоторые еще меньше. Но понадобиться заплатить комиссию за вывод средств.

Мультикошельки. Большинство востребованных бирж рекомендуют счета, поддерживающие все представленные монеты. Благодаря этому нет надобности регистрировать много кошельков.

Высокая платежеспособность. Месячный оборот крупных криптоплощадок исчисляется триллионами рублей. А это означает, покупатель всегда найдется.

Поддержка редких монет. Отдельные площадки рекомендуют доступ к 1000 пар различных коинов. Благодаря этому если вы даже получили не очень популярные токены, у вас появится возможность поменять их в намного популярные.

Минусы обмена криптографических валют на криптобирже

Продолжительность вывода средств. На это может понадобится до 72 часов.

SMARTGUIDE не рекомендует применять криптобиржи для хранения криптографической валюты. Большое количество из них работают с горячими кошельками. Благодаря этому в случае взлома ваши коины могут похитить.

Вывод в фиат поддерживает довольно мало криптобирж. Если Вы запланировали снимать обменянную крипту на платежную карточку или счёт, поймете, что подобная услуга есть.

№ 3. Электронные системы интернет-банкинга

Вебмани, Payeer, AdvCash, Capitalist, ePayments и остальные площадки на протяжении нескольких лет рекомендуют пополняться в биткоине. Путем внутренней конвертации его можно поменять на остальные виды цифровой наличности: аналоги рубля, доллара, евро. А после вывести любым хорошим способом.

Большие ЭПС нечасто мошенничают с деньгами собственных клиентов. Некоторые даже предоставляют возможность откладывать криптовалютные транзакции. Но просят солидную комиссию — 10 %.