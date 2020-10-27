Одяг Harley-Davidson

400000 грн. за Harley-Davidson FLSTC — це лише частина бюджету. Їздити на мотоциклі без екіпіровки, навіть на такому вальяжном, може собі дозволити хіба що не самий розумний оптиміст. Статистика невблаганна: падають все — і оптимісти теж. А якщо вам потрібна екіпірування Харлей Девідсон, переходите на сайт h-dkyivshop.com.ua.

Наш Harley-Davidson відноситься до Круізер, техніці помірно швидкої, і тому не вимагає екстремального обмундирування. Проте є необхідний мінімум, без якого навіть на такому мотоциклі робити нічого: це шолом, куртка і штани з вбудованим захистом, рукавички і мотоботи.

Найбільш універсальним шоломом є так званий модуляр (або Flip-Up) — закритий шолом з рухомою «щелепою», яка може підніматися — це зручно, наприклад, в жарку погоду. Однак «модуляр» в силу особливостей конструкції пристойно важать (більше півтора кілограма), і настільки важка шкаралупа на голові може втомлювати. Правда, є виключення. Наприклад, шолом Nolan N44 Classic N-Com — це скоріше якийсь трансформер: тут пластикова «щелепу» зроблена знімною, тобто він може виступати і як відкритий шолом, і як інтеграл. Наприклад, по місту можна кататися без «щелепи», а виїжджаючи на трасу, ставити її на місце для максимального захисту. Крім прозорого візору в N44 є вбудовані темні окуляри.

Шкіряні шмотки для байкера не догма. У спеку куди зручніше продувається куртка зі вставками з сітки. Само собою з вбудованим захистом — вона повинна бути на ліктях і плечах. Спина навіть не обговорюється: її захист — найважливіший елемент екіпіровки після шолома. Тут можливі варіації: можна взяти окрему захист хребта, а можна укомплектувати куртку захисного вставкою (у більшості моделей передбачені зсередини спеціальні кишені). Як варіант — «черепаха» (повний захист тулуба спереду і ззаду плюс плечі і лікті), але це вже хардкор. Для поїздок на Harley-Davidson ми вибрали куртку Spidi Jeans Net за 3000 грн., Зовні дуже схожу на звичайну джінсовку, і захист спини Spidi Compact Warrior 510

На ноги просяться мотоштани (або, як в нашому випадку, мотоджінси) з колінними вставками, які можна регулювати по висоті. Окремі моделі також мають захист на стегнах — наприклад, джинси Spidi Furious.

Звичайна взуття теж не комільфо. Мотоботи захищають гомілковостопний суглоб і п’яту, до того ж на мотоботах влаштовані спеціальні зони, якими райдер взаємодіє з важелем перемикання передач, а з боків є слайдери — вони першими зустрічають асфальт при нахилі в повороті. Ми вибрали легкі короткі мотоботи Sidi Blade — в них влітку не жарко, та й ходити в таких куди зручніше, ніж у високій мотообуві.

І нарешті, Мотоперчатки Spidi TX-1 за 2000 грн. Вони оснащені захистом кісточок і пальців, а також мають накладки з боків, що захищають долоні при падінні.