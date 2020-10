Обзор мультфильма «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф»

Приключения, случившиеся семь лет тому назад под землёй, давно забыты. Вдруг бывает континентальный дрейф. Главное спасение для героев — это айсберг, который применяется в виде плота. Дрейфуя на нем, герои попадают в неизведанные земли, где их поджидают пираты и экзотичные животные. А если вас интересует мультфильм кунг-фу панда 3 онлайн, переходите на сайт megogo.net.

Прошло десять лет после того, как компания Blue Sky породила первую часть квадралогии «Ледниковый период». Пришло время выхода в свет заключительной части.

Из-за неосторожности обожаемого, любимого крысобела начинается дрейф континентов. Диего, Сид и Мэнни отрываются от семьи. Чтобы вернуться домой им предстоит вступить в схватку со здешними пиратами и пересечь весь океан.

Сюжет не даст вам тосковать! Захватывающая история вперемешку с интересными поступками крысобела обеспечивают вам замечательное настроение.

Кроме старых, полюбившихся героев — ленивца Сида, Мелмана, Диего, Элли и братьев — опоссумов Креша и Эдди, вы познакомитесь с дочкой мамонта Персик.

Подросток Персик пытается решить навалившиеся на нее юношеские проблемы. Инцидент с мамой и папой, выбор верных друзей, переживания настоящей первой любви. Справиться с этим помогает верный друг Льюис. Собственно Льюис и считается настоящим, преданным другом для девушки. Сюжет раскроет его истинные качества. Итэн — первая любовь молодой красавицы. Они обычные нахальные парни, ищущие рискованные развлечения.

Вам сильно понравится прикольная бабушка Сида. Диего найдет собственную любовь. Шира — немыслимая тигрица, которая может быть одновременно строптивой и гордой, но в то же время ласковой и заботливой.

Очень ярким персонажем оказался капитан пиратов Гатт. Озвучка Ивана Охлабыстина придала ему особую жестокость. Среди пиратов можно отметить морского слона и решительного зайца Сквинта.

Юмор наполняет картину! Особенно зажигали крысобел и бабушка Сида. Необычна была встреча основных героев с сиренами, которые чуть не затащили их в пучину. Очень жаль, что юмористов опоссумов в данной части наделили очень малым количеством приколов.

Семья, вот основное в жизни! Об этом говорит нам нравственная сторона фильма. Роскошным саундтреком стала песня пиратов, трогательное исполнение We are family в титрах мультипликационного фильма, ну и разумеется хит Chase the sun, группы The Wanted, прозвучавшей на вечеринке мамонтов — подростков.

Можно с точностью заявить про то, что мы получили роскошное окончание легендарной квадралогии.

Хорошего просмотра!