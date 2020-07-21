Оборудование для газовой сварки

Во время газовой сварки взамен источника электрического питания применяется газ в баллонах либо ацетиленовый генератор, а взамен электродержателя – резак или горелка. Чаще других в качестве источника тепла применяется ацетилен. Горючими веществами тоже могут быть бутан, пропан, метан, а еще их смеси. Не так часто используются эти горючие вещества, керосин, бензин. В качестве окислителя выступает кислород. А если вас интересует качественное сварочное оборудование, переходите на сайт www.i-e.com.ua.

Ацетилен даёт наивысшее качество пламени. При его применении нет необходимости в окислителе. Ацетилен можно подать из ацетиленового генератора или баллонов. Намного безопасным считается применение ацетиленового генератора, в котором в роли источника ацетилена выступает карбид кальция. Из килограмма этого вещества получается примерно 250 куб. дм ацетилена.

В комплект газосварочного оборудования входят регуляторы давления, расходомеры, балоны, электромагнитные клапаны, подогреватели с осушителями газа, смесители газа, рукава для газовой сварки и так дальше.

Регулятор давления собой представляет редуктор в комплексе с прибором для определения величины давления. Он предназначается для поддерживания рабочего газового давления в автоматизированном режиме. Если во время сварки применяется защитный благородный газ, то применяют регуляторы типа АР. В других вариантах применяются кислородные и углекислотные регуляторы давления.

Расходомер используется чтобы провести измерения топливного расхода во время процесса газовой сварки.

Электромагнитный газовый клапан используется для автоматизированного управления за топливоподачей. Клапан имеет подобную конструкцию, что в случае замыкания цепи газ поступает, а в случае отключения питания – его поступление в горелку заканчивается.

Подогреватель служит для подогрева углекислого газа, который поступает из баллона.

Осушитель используется для удаления очень большой влаги, имеющийся в углекислом газе.