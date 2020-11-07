Nissan GT-R стал быстрее и дороже

Ниссан GT-R, который теперь стоит от 4 350 000 руб. Компания Ниссан представила новую европейскую версию электрокара Leaf, который с июня будет выполняться в британском Сандерленде (раньше он выпускался исключительно в стране восходящего солнца).Кроме обновлений под капотом автомобиль получил новый дизайн кузова, который отвечает новой линейке 911-го семейства Porsche. А если вас интересует официальный диллер ниссан в Москве, переходите на сайт ovod-nissan.ru

Как информация поступила от пресс-секретаря Ниссан, данным устройством укомплектовываются GT-R, поступающие в продажу только в стране восходящего солнца. Дизельный X-TRAIL оборудован интеллектуальной системой полного привода ALL MODE 4×4-i с электронным управлением и имеет систему помощи во время движения на подъеме или спуске. Интерьер также приобрел спортивный характер.2.5 литра dCi также, мощность была повышена к 140 кВт 188 лс, и вращающий момент — теперь 450 нм (332 фунта-футы).

Силовой аппарат тоже будет включать новую 7-ступенчатую коробку передач или всю туже 6-тупенчатую механическую коробку Ricardo. Клиренс машины снижен на 12 мм, чтобы выделить ее спортивный характер. Плюс ко всему, подголовники передних сидений интегрировали мультимедийные ЖК-мониторы. Благодаря обычному в применении переключателю рабочих режимов трансмиссии, всегда можно не прилагая больших усилий подобрать режим по возможности от ситуации, будь то заснеженная дорога, крутой спуск или обыкновенная магистраль.

Стоимость модели в зависимости от комплектации может составлять от $36290 до $39990. На заднем диване с «»обнимающими»» подголовниками есть большой и удобный подлокотник. А иначе для чего ему ставить на капоте воздухозаборник. Второе поколение модели Teana было признано основным претендентом на победу в номинации «Лучший автомобиль бизнес-класса 2017» в ходе конкурса «Автомобиль Года 2017» в Украине. Ниссан Tiida также приобрела новую решётку радиатора и пороги, покрашенные в цвет кузова.

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этой субботы Ниссан Skyline Crossover будет демонстрироваться во всех японских выставочных центрах компании Ниссан. По стоимости, компания Maserati пока не сделала никаких заявлений. По результатам 10 месяцев на отечественном было продано 10720 кроссоверов X-Trail (-49%) это 19,1% в объеме реализации марки.

Новый суперкар Ниссан GT-R, подробные технические свойства которого будут рассекречены через несколько дней, сможет проехать «Северную петлю» Нюрбургринга приблизительно за 7 минут 16 секунд. Д ля ее усиления инженеры Ниссан и Nismo работают над тем, чтобы поднять цифровую интеграцию Juke на новый уровень. По результатам тестов, автомобиль Тиида признали одним из очень спокойных в собственном классе. Мы знаем, что энтузиастам по всему миру не терпится узнать как можно больше о новом GT-R Nismo, — говорит Соичи Миятани, глава государства Nismo.