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Не развит рынок малоэтажного строительства в Нижнем Новгороде.

Янв 26, 2020В миреКомментарии к записи Не развит рынок малоэтажного строительства в Нижнем Новгороде. отключены

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В Нижегородском регионе не развивается рынок малоэтажного строительства — аналогичное мнение сообщил участник круглого стола «Свой дом», выполненного еженедельником «Аргументы и факты», который возглавляет заместитель директора по вопросам маркетинга ООО «Волжская Усадьба» хозяин Михаил Исаков. Интересная статья на тему — как утеплять полиэтиленом http://modut.ru/.

 

Исходя из его мнения, для того чтобы в нашей области возник настоящий рынок малоэтажной постройки, понадобятся годы. «В Нижегородской области культурный рынок с предложениями коттеджей в тридцати километрах от города будет образовался еще не скоро. Это еще только хорошие желания, и они осуществятся именно тогда, когда будут приложены максимум усилий для стимулирования застройщиков.

Очень много застройщиков скажут: «Постройте нам дороги, подведите канализацию, снабдите на площадках электричество и газ, тогда мы возведем город-сад. Заверяю вас, все работы можно сделать самостоятельно, не дожидаясь помощи от государства».

Убедил собравшихся за круглым столом служащих и журналистов Михаил Исаков.

А конкретно одной из очень жизненных проблем теперешнего рынка малоэтажного жилья специалист выделил отсутствие сформировавшейся дорожной инфраструктуры в регионе Нижнего Новгорода, недостаток строительных экскаваторов и другой специализированной техники. «Говорится не о том, чтобы провести дороги до загородных домов, — сделал уточнение участник круглого стола, — а о недостаточности дорог так как в нагорной зоне Нижнего Новгорода лишь два выезда.

Необходимо согласится, это пустяк».

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