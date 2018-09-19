Большинство систем отопления полностью работают если есть наличие циркулярного насоса (в просторечии — помпы). Насос поддерживает нужный напор жидкости в контуре отопления. Выбрать насосы цементировочные можно на сайте https://www.rimera.com/products/nasosy-tsementirovochnye/nasosy-tsementirovochnye/. В этом и заключено его назначение — держать необходимое давление в системе, помогая одолевать гидро-сопротивление компонентов контура (труб, радиаторов) тепловому носителю, дополнительно перемещая его по контуру. Встречаются системы с несколькими насосами: один в котле для отопления и один-два в контуре отопления. Если есть наличие прекрасно работающей циркуляционной помпы вовсе необязательно водогрейный котел располагать в самой нижней части отопительного контура.

Конструкция и типы циркулярных насосов

Большинство насосов имеет другую систему:

Корпус с присоединенной улиткой

К улитке ввинчиваются трубы контура

В корпусе смонтирован элекрический двигатель с платой управления и клеммами для подключения проводов электрической сети.

Вращающаяся часть мотора — ротор с насадкой (крыльчаткой) — двигает воду, засасывая ее с одной стороны и нагнетая в трубы контура, если посмотреть иначе

В результате работы получается определённое разряжение на входе насоса и необходимое давление (компрессия) — на выходе. Все циркулярные насосы все зависит от конструктивных свойств классифицируются на два типа:

«сухого» типа (с сухим ротором);

«мокрого» типа (с влажным ротором).

Насосы «сухого» типа отличаются тем, что их ротор во время работы сам не соприкасается с рабочей жидкостью отопительного контура. Он от нее надежно изолирован скользящим уплотнителем — кольцом. Такие насосы владеют довольно большим коэффициентом полезного действия — до 75?85%, но работают с некоторым параметром шума. По габаритам такие насосы больше, чем их «влажные» аналоги, и настаивают на особенной подводки труб контура. Плюс к этому, они в большинстве случаев нуждаются в периодическом обслуживании. В основном, данные помпы используются в некоторых котельных установок, которые обеспечивают теплом несколько строений или промышленное предприятие.

В насосах «мокрого» типа сам крутящийся ротор находится в контакте с перекачиваемой жидкостью-теплоносителем, а изолирована от нее неподвижная часть электрического двигателя насоса — статор. Взаимным действием с жидкостью достигается нужная смазка деталей ротора и бесшумность работы всей помпы в целом.

В большинстве случаев насосы имеют встроенный ступенчатый регулятор скорости. Циркулярные насосы «мокрого» типа как правило будут работать годами, а порой и несколько десятков лет, не требуя никакого обслуживания. Но они имеют невысокий КПД — всего 50?65%. Насосы данного типа получили самое большое распространение в приватных бытовых отопительных системах конкретно из-за собственных маленьких размеров и бесшумностью во время работы. Данные моменты считаются одними из ряда иных при подборе циркулярного насоса для отопительного контура Вашего дома. Но есть и иные моменты подбора насоса.