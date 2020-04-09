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Надёжные стальные резервуары для предприятий по переработке нефтепродуктов

Апр 09, 2020В миреКомментарии к записи Надёжные стальные резервуары для предприятий по переработке нефтепродуктов отключены

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Резервуары и резервуарное оборудование для предприятий по переработке нефтепродуктов производятся исключительно в виде стальных цилиндрических ёмкостей с вертикальной осью. Они встречаются в нескольких конструктивных вариантах в виде надземных резервуаров с неподвижной или плавающей крышкой. А также в виде подземных резервуаров в железобетонном цилиндрическом корпусе.

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Резервуары с постоянными крышками в настоящее время используются для хранения тяжелых нефтепродуктов (дизельного топлива и мазута), которые содержать очень мало лёгких фракций и, следовательно, потери при испарении во время эксплуатации относительно невелики.

Стальные резервуары с плавающей крышкой используются для хранения легких, легко испаряющихся продуктов (бензин). А также сырой нефти благодаря устранению паровоздушного пространства между зеркалом нефтепродуктов и крышей, потери от испарения предотвращаются. Стальные резервуары используются для хранения лёгкого топлива, которое не может быть загрязнено осадочными водами. Неподвижная крышка защищает хранимую жидкость от проникновения дождевой воды, а плавающая – от испарения.

Основные типы надземных резервуаров могут иметь боковую поверхность – одинарную или двойную рубашку, где внешняя оболочка является защитной, защищающей от загрязнения окружающей среды в случае аварии.

Резервуары на станциях технического обслуживания, предназначенные для хранения нефтепродуктов класса пожарной безопасности I и II, должны быть безнапорными, защищены от проникновения огня и иметь дренажные, измерительные и дыхательные устройства.

Топливные резервуары автозаправочных станций должны быть защищены от коррозии с помощью соответствующих антикоррозионных покрытий или электрохимической защиты, заземлены и проверены на герметичность в местах их нахождения. Испытательное давление в баке должно составлять 0,1 МПа, а в топливопроводах – 0,4 МПа.

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Антикоррозионная защита резервуаров и трубопроводов должна иметь сопротивление проколу не менее 15 кВ, но не более 25 кВ.

Стальные резервуары должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалось свободное и безаварийное движение обслуживающего персонала.

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