На Челябинском машиностроительном заводе автоприцепов выпускают металлоконструкции.

На совете директоров в последние дни ушедшего года было решено начать выпуск металлических конструкций. И такое решение обосновано для вовлечения дополнительных потребителей и удержания собственных позиций на рынке. В наиближайшее время в развитие данного течения вложат существенные денежные средства. А если вас интересует изготовление металлоконструкций, рекомендуем посетить сайт izgotovlenie-metallokonstrukciy.su.

В августе 2011года выпустили пробные первые партии металлоконструкций. И через полгода производство уже набирает обороты: теперь «Уралавтоприцеп» сполна нагружает мощности производства.

Первую сотню тонн фабричных металлических конструкций отгрузили на Севере в Новом Уренгое. Этот материал послужил для создания эстакад, площадок для обслуживания и лестниц из металла на предприятии Газпрома. Хорошее качество уральских изделий было оценено по праву и производство теперь загружено новыми заказами. Например, сегодня же делается ещё одна партия подобных металлических конструкций. Ближе к лету «Уралавтоприцеп» планирует взять большие объёмы.

В новом направлении «Уралавтоприцепа» работают специалисты высокого класса и квалифицированные рабочие, которые специализируются на выпуске подобной продукции. В течение срока с момента продажи первых металлических конструкций до сегодняшнего дня, цех переоборудовали, закупили новое оборудование для сварки. Все заготовки выполняются в находящемся по соседству прессово-заготовительном цехе, где тоже не так давно установили новое оборудование плазменной резки, кромкогибы.

Все металлические конструкции подвержены окраске. Общий процесс безвоздушного покрытия краской с нанесением 2 грунтующих слоёв и 2-х – эмали, происходит на специально приспособленных площадках louis vuitton.

В перспективе предприятие планирует отпускать непростые по форме металлические конструкции, нужные в монтаже производственных и складских зданий.

Работа металлоконструкций в сфере строительства дает возможность быстро застраивать надежные, удобные здания. Мы выполняем производство стандартных металлических конструкций, а еще оригинальных изделий по наброскам клиента. Мы совместно работаем с большими строй. фирмами и частными лицами.