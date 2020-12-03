Мотоцикл Stels Flame 200

Довольно таки популярной стала модель байка Stels Flame 200. Ее производителем в большинстве случаев считают одну из очень больших компаний в Китае – Stels. Благодаря стараниям специалистов вышел идеальный мотоцикл для езды по городу. Размеры Техника, предоставляемая компанией Stels невероятно удобна и удобна. А если вас интересуют туристические мотоциклы, переходите на сайт https://mototek.com.ua/catalog/touristmoto

Она имеет такую допустимую высоту, что рост водителя теперь не имеет большого значения. Stels Flame 200 немного укорочен, и очень приятно на нем будут ощущать себя люди со средней массой тела. Так как модель очень маленькая, если сравнить ее с традиционными мощными собратьями, то теперь водители легко преодолеют даже любую пробку на дороге. Для хорошего дизайна байка требуется аналогичная мото-экипировка. Онлайн магазин дает возможность подобрать ее качественно и быстро. Скоростные критерии и технические свойства Небольшая конструкция абсолютно не значит, что этот байк не такой мощный, как положено. Наличие четырехтактного мотора объемом 197 сантиметров кубических и мощности в 13 конских сил создаёт просто отменные технические свойства.

Что касается мотора, то в Stels Flame 200 он имеет хорошую систему поступления воздуха охлаждения. Тормозная система модели имеет составляющие сразу из 2-ух дисков двоих колес. На байке Stels Flame 200 езда собой представляет одно удовольствие, ведь при помощи характеристикам подвески, можно подчеркнуть мягкость движения. Коробка передач состоит из пятиступенчатой механической системы. Из нескольких дисков состоит и система сцепления Stels Flame 200. Длина байка едва увеличила размеры в 2 метра, а высота равна одному метру. У бака приличный объем, который равён семнадцати литрам. Это даст возможность осуществить езду на значительные расстояния от дома. Потребители уже успели отреагировать об этой технике особенно хорошо.

Одним из достоинств хозяева считают хорошую управляемость и манёвренность Stels Flame 200. Он может разогнаться до ста км/ч очень быстро. Характеристики фары делают хорошую видимость ночью или пасмурную погоду. Препятствия на дороге преодолеваются настолько легко, что иногда они даже не ощущаются совсем. Минусами модели Stels Flame 200 хозяева считают частую замену масла, а еще отсутствие багажника. Некоторые не довольны максимально потенциальной скоростью (в Stels Flame 200 она равна 120 километров в час). Но невзирая на это модель достаточно востребована.