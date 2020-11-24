Маркетинг консалтинговых услуг

Каждый консультант пользуется маркетингом собственных услуг. Менеджмент, менеджмент и менеджмент – три правила для консалтингового успеха. Существует 2 причины почему консультанты вынуждены заниматься маркетингом собственных услуг:

1) для завоевания доли рынка в условия конкуренции;

2) с целью сведения консультанта и клиента, который нуждается в услугах.

Каждый консультант должен думать про то, с кем будет подписан договор. Предложения и предложения от надежных клиентов помогают удовлетворению его собственных и финансовых потребностей. Кстати, если вас интересует id карта для жителей донбасса, смотрите на zagranki.com.ua.

Ф. Котлер назвал характеристики, которые выделяют менеджмент услуг как индивидуальное направление: неотделимость от источника; неосязаемость; несохраняемость; непостоянство качества.

Глубокий анализ характеристик и вариантов их преодоления имеется у М. Иванова и М. Фербера.

Неотделимость от источника. Консультант – важная часть оказываемых услуг, по этой причине важны его профессиональные качества и способности общения. Штат сотрудников ответственен за уровень качества услуг компании, а посредники лишь распространяют информацию.

Чтобы одолеть это, следует: увеличить мотивацию персонала; развивать технологии консультирования; поделить процесс консультирования на обыкновенные этапы; создать базы знаний и экспертных систем, чтобы формализовать опыт и знания консультантов.

Неосязаемость. Услуги консалтинга не имеют материальной формы, а это означает их качество можно оценить исключительно после получения. В этой связи, выбор клиента зависит от нескольких моментов, он вынужден анализировать уровень качества услуг по внешности: по поведению персонала, качеству маркетинговых материалов и т. д. Можно прибегнуть к услугам консалтинговой компании если вам нужна выписка из ЕГРЮЛ.

Чтобы одолеть неосязаемость, нужно: развивать брэнд; создавать имиджевую политику; предоставлять клиентам отзывы о предыдущей работе, а еще отчеты о консалтинговых проектах; рассчитывать цена работы в зависимости от предполагаемых результатов.

Несохраняемость. Специфика услуг в невозможности их хранения, благодаря чему есть несколько проблем по эффективности применения времени консультантов в условиях нестабильного спроса.

Одолеть это можно следующими методами: в пиковое время привлекать нестандартных сотрудников; выполнять часть работы персоналом клиента; ставить цены в зависимости от сезона.

Непостоянство качества. Уровень качества услуг зависит от опыта консультантов, их мотиваций, образования. Также, оценка услуг может меняться от клиента к клиенту.

Одолеть это можно с помощью: создания системы по контролю за уровнем качества услуг; отслеживания уровня удовлетворенности клиентов услугами на различных стадиях.

