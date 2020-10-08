Лом драгметалла

Монеты из золота, не классифицирующиеся как инвестиционное золото, золотые часы, серьги, кольца, цепочки бытовые предметы и даже золотые зубные коронки – все это и многое иное, сделанное из драгоценных металлов, считается драгоценностями или их ломом. В Российской Федерации драгметаллами считают золото, платину, серебро, и другие металлы, которые относятся к платиновой группе: палладий, иридий, родий, осмий, рутений. В определенных заграничных странах иридий, родий, осмий и рутений не относят к драгоценным металлам, они являются просто редкоземельными. Но прежде чем сдать бриллиант или что-нибудь еще, вам необходимо знать некоторых тонкостях. Необходимо сказать, что некоторые перерабатывающие заводы драгоценного металла готовы предложить за лом больше, чем аффинажные заводы. Это может быть, так как:У перерабатывающего предприятия не велик штат сотрудников, исходя из этого размеры организации меньше, а затраты ниже Если хотите сдать лом, переходите на сайт https://atlant-lom.ru. Наша компания готова предложить выгодные условия на покупку и продажу лома цветных и черных металлов, как для физических так и юридических лиц. У нас за плечами огромный опыт, приемом лома мы занимаемся уже ориентировочно двадцать лет все процессы в нашей компании отлажены, как швейцарские часы.

Перерабатывающее предприятие продает продукцию выгоднее, чем аффинажные заводы

Перерабатывающее предприятие производит изделия подобным образом, что в конечном счете они становятся более очень дорогими

Некоторые аффинажные заводы оплачивают выгодно лишь серебро и золото, чего нельзя сказать платине и про остальные металлах платиновой группы

Однако стоит понимать, что переработчики лома должны аффинировать все концентраты и другие полупродукты, благодаря этому лом и отходы в конце концов все равно проходят через аффинажные заводы. Если вы хотите продать отходы или лом, в которых содержится драгметалл, вы должны отправить заявление в соответствующую компанию, где должны показать:

Наименование сырья

Вес нетто сырья

Процент содержания драгоценного металла от массы сырья

Кол-во металлов в сырье, которые можно считать химически чистыми