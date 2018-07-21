Всем нам приятно баловать домашних любимчиков лакомствами и новыми игрушками. Многие даже считают кошек домочадцами. А если это так, то у каждого в доме обязан быть собственный угол, собственное собственное пространство, где было бы удобно и спокойно. Необходим ли кошке уголок такого типа? Обязательно! Если вам нужны лежанки для котов переходите на сайт https://haustier.com.ua/dlya-kotov/spalnie-mesta-dlya-kotov.

Сегодня предлагается приобрести либо домик, либо лежанку для кота. Два варианта – отличная замена креслу или кровати, на которой любит спать ваш воспитанник. Но вот вы становитесь перед подбором: лежанка или домик? Решить не так сложно: просто воспользуйтесь нашими подсказками.

В чем отличия?

Лежанка – это мягкая матерчатая подушка круглой, овальной или четырехугольной формы. Порой встречаются лежаки с высокими бортами, порой и без них. В середине – мягкий наполнитель, очень часто синтепон, который нагревается под телом кошки и выполняет ей добавочный уют. Проводить свой отдых на подобном ложе куда желаннее, чем на твёрдом шкафу или подоконнике.

Домик разнится от лежака только «крышей» – куполом, выполненным из аналогичного материала, что и сама подушка. Верхняя и нижняя часть домика, объединенные бортами, создают своеобразную норку, войти в которую можно через небольшое отверстие круглой формы. Аналогичным образом, лежа в середине домика, кошка остается закрытой с каждой стороны, в середине ей тепло, мрачно и удобно.

Ориентируемся на характер

Сам подбор зависит от определенных факторов, и обязательно лучше считаться с характером вашего любимца, а во вторую – с вашими потребностями. Если он общительный, жизнерадостный, не любит оставаться тет-а-тет и всегда просит внимания – приобретите лежанку. Она станет для кота необыкновенным собственным пространством. В то же время открытая лежанка оставляет вам свободный доступ к любимцу, а ему самому – ощущение единения с вами и неизбежную возможность отхватить собственную долю ласки от идущие мимо членов семьи.

Если же ваш котик не привык к чрезмерному вниманию, идет на контакт лишь когда сам этого желает, если значительную часть времени он проводит на антресолях либо же в остальном плоходоступном месте, – приобретите ему домик. Там он себя будет чувствовать защищенно и спокойно, как будто в уютном гнездышке. Более того, домик предоставляет возможность коту исполнять собственную прямую обязанность: неприметно следить за домашними и держать все под собственным строгим кошачьим контролем. Разумеется, и тут вам нужно следовать определенным правилам: чтобы обеспечить коту ощущение защищенности и постоянности, не тревожьте его, когда он в середине домика.

Подбираем место для кошачьего домика

Еще 1 основополагающий фактор зависит и от пространственных возможностей Вашего дома. Бывает так, что большой крытый домик для кошки поставить просто негде, и вот тогда помогает лежанка, которая легко уместится в промежутке между шкафом и потолком. Если же место позволяет, то ее можно расположить на комоде, подоконнике, на крупном столе для работы или прямо на полу возле обогревательного прибора.

Если у вас дома есть детки, которые так и пытаются сыграть с домашним любимцем, было бы здравомысленно приобрести ему домик и поместить его в труднодоступное место, скажем, на одну из полок высокого шкафа. Любое животное, тем более если оно предпочитает уединение, будет вам признательно.

Что еще порекомендовать почитателям котов и кошек? Перед вами стоит задача – не просто приобрести лежак или домик и поставить его в то место, которое будет понраву вам. В первую очередь это убежище кота, и там ему должно быть комфортно и тепло, благодаря этому навряд ли он захочет спать в прихожей или в середине комнаты, окруженный светом и вниманием. Имейте в виду это при подборе места под лежанку или домик.