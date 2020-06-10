Куриное филе развесное

Добрый день, друзья! Сегодня будем дегустировать филе курицы развесное. Фактически любой из нас приобретал (или продолжает это делать) курицу в магазине, зная, что быстрее всего купит напичканную химией, разными гормонами птицу. На рынок также боимся выходить, ведь не доверяем домашней курице, которую бабушки нам рекомендуют – а вдруг она чем-то болела и т. д. Нет выхода?! Приходится, как обычно, бравировать своим здоровьем… А если вас интересует деревенский Дар, переходите на сайт.

1. Продукт: филе курицы развесное

2. Изготовитель: нет информации

3. Место покупки: «ЭКО-Маркет», ул. Лебедева-Кумача, 7

4. Дата покупки: 25.03.2013

5. Стоимость товара: 25,99 грн. / кг

6. Состав: куриная тушка.

Хотя само мясо курицы может содержать и иные компоненты химического происхождения, которыми кормили курицу, предусматривать это не будем, потому как данный тезис — только предположение. Благодаря этому оценивать продукт по составу не будем.

7. Пищевая ценность (в 100г): белки – 23,6г; жиры – 1,9г; углеводы — 0,4г

8. Каллорийность (питательность) в 100г: 113ккал

Взяли средние критерии пищевой и каллорийности филе курицы. Отметим большое содержание белков в продукте. Курица — один из некоторых продуктов, который очень необходим спортсменам, людям, посещающим спортивный зал, ведь белок — основа для роста ткани мышц человека.

9. Маркировка. Курица развесная, упакована уже в магазине, благодаря этому информации о продукте и его производителе нет, а жаль!

10. Масса нетто (на ценнике): 884г

11. Масса брутто по факту: 886г

Оценить, не обманул ли нас изготовитель по весу, мы не можем. Удостоверились только в том, что весы в магазине работают исправно. Но и тут, как и в пробы красного перца в массу продукта нам включили и вес судочка.

12. Масса упаковки: 8г

13. Вид и запах. В статье о том, как подобрать курицу, мы писали, что если тушка имеет непропорциональные формы (ярко выражается большая грудка при маленьких конечностях) говорит про то, что курицу пичкали гормонами. У нас на самом деле грудка очень выделяется, что в самый раз заподозрить неладное. Эта тушка кардинально выделяется от домашней, кто имел дело с последней, тот подтвердит.

Запекли мы курицу. Мясо мягкое, не жилистое, довольно сочное, однако это уже зависело от способа приготовления.

14. Вкус. Как мы уже рассказывали, курица не жилистая, само мясо не жёсткое. Никаких химических привкусов не ощутили, простая курятина на вкус.

Оценим филе курицы развесное.

1. Маркировка – — .

2. Состав (наличие вредных и запрещенных компонентов) — — .

3. Соответствие по массе – — .

4. Вид и запах – 8.

5. Вкус – 10.