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Кто такой судебный пристав?

Ноя 24, 2020В миреКомментарии к записи Кто такой судебный пристав? отключены

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Кто такой судебный пристав? Это строго регулируемая профессия, которую часто путают с функцией сборщика долгов.

Кто такой судебный пристав и как он работает?
Судебный пристав — согласно действующему законодательству, он выполняет функции государственного органа в сфере исполнения судебных решений по вопросам исполнения и безопасности. Несмотря на то, что он действует при районном суде, он не является его сотрудником и для выполнения вышеупомянутых задач руководит службой судебных приставов за свой счет. При этом он обязан зарегистрировать бизнес, платить отчисления на социальное страхование и платить НДФЛ. Государственное казначейство никоим образом не участвует в содержании офиса. Судебные приставы несут ответственность за все бремя, связанное с организацией и поддержанием судебно-исполнительной системы.

Таким образом, судебные приставы https://pristav-moskva.ru живут не на деньги налогоплательщиков, а на исполнительные сборы, уплачиваемые кредиторами или взимаемые с должников.
Эти сборы, в зависимости от выполняемых действий, могут быть фиксированными (например, заказ на поиск недвижимости) или относительными (сбор, взимаемый с принудительных сумм). В нынешнем правовом государстве исполнительные пошлины являются собственностью Государственного казначейства, и судебный исполнитель взимает с них только комиссию. Сборы являются прогрессивными, и их размер зависит от суммы сборов, взимаемых в конкретном году (от 99% до 60%).

Что может взять судебный пристав и в каком размере?
Судебный пристав может взыскать следующие активы должника:

  • вознаграждение за работу,
  • банковский счет,
  • пенсионные пособия и пособия по инвалидности,
  • переплата налога,
  • другие требования, например, по гражданско-правовому договору,
  • движимое имущество,
  • недвижимость,
  • другие имущественные права.

Однако следует помнить, что в заявлении о принудительном исполнении именно кредитор указывает активы должника, подлежащие взысканию. Судебный исполнитель связан заявлением кредитора и без его согласия не может продлевать производство в рамках указанных кредитором способов принудительного исполнения.

Кто может стать судебным приставом?
Требования, предъявляемые кандидатами к судебным должностным лицам, почти так же строгие, как и к судьям или адвокатам. Закон определяет возраст, образование и гражданские качества кандидатов. Как правило, им следует:

  • иметь гражданство,
  • иметь безупречный характер,
  • не быть наказанным за какое-либо преступление или подозреваться в каком-либо правонарушении,
  • быть магистром права с дипломом или иностранного университета, признанного государством, и пройти стажировку судебного пристава , успешно сдать государственный экзамен судебного пристава,
  • работать оценщиком, то есть помощником другого судебного пристава на срок не менее 2 года,
  • быть по крайней мере 28 лет.

Полномочия судебного пристава-исполнителя
Закон четко определяет компетенцию судебных приставов. В акте также указывается перечень действий, которые нельзя выполнять . Представители этой юридической профессии контролируются судом, в котором они работают.

Что может взять судебный пристав ? 
Этот вопрос — один из наиболее часто задаваемых нашими читателями, часто имея в виду судебного пристава.

Список вещей или льгот, которые судебный исполнитель может получить во время исполнения приговора, широк. Право принудительного исполнения от банка будет первым, кто реализует денежные средства и движимые активы, потому что их легче всего обналичить. Однако есть некоторые исключения. 

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