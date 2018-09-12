Кто такие лотерейные посредники

TheLotter — очень знаменитый лотерейный арбитр, с помощью которого каждый может принимать участие в основных мировых лотереях. Почему его услуги востребованны? Из-за того что многие государственные лотереи не продают (в интернете) билеты гражданам иных государств. В тех же Штатах предельно ясно прописано в правилах, что билет обязан быть куплен собственно на территории государства. А летать за океан, чтобы поиграть на удачу — несколько разорительно ). Кстати, более подробно написано на сайте https://ru.lottothrill.com/blog/loterejnye-posredniki/jackpot-com/.

Собственно на этом и возведен бизнес TheLotter. Их работник, который находится в Америке, приобретает билет (отмечая подобранные вами числа) сканирует его, а скриншот загружается в собственный кабинет клиента. По этому периоду вопросов нет, методика понятна. У большинства появляются подозрения, которые связаны с получением выигрыша, а конкретно:

отдадут ли выигрыш гражданину другого государства?

отдаст ли выигрыш сам TheLotter?

Не знаю, а сколько сильно популярны аналогичные подозрения в прочих государствах, а в Российской Федерации, где слова «лотерея» и «лохотрон» стали практически синонимами — сомнение к TheLotter абсолютно обосновано. И в действительности — первое выигрыш могут не дать представителю TheLotter. А во вторых, когда на руках выигрышный билет, номинальный хозяин которого где нибудь там, за океаном — где гарантия, что деньги он получит?

А гарантия несложная — бизнес любого посредника выстраивается на репутации, которая зарабатывается годами. И оптимальным доказательством репутации являются именно выданные выигрыши. А если речь так же и о хороших деньгах, то это самая совершенная реклама ,какая только может быть!

Думаю, что сейчас бизнес TheLotter растет. Из-за того что случилось два основных события, подтверждающие его благонадежность, а еще реальность и правомерность самой схемы посредничества.

Первым серьезным доказательством стал выигрыш гражданина Ирака, который через TheLotter принимал участие в лотерее «Орегон Мегабакс» (Соединённых Штатов) и выиграл $ 6,4 млн. Выигрыш был успешно получен (примечательно, что иракец подобрал не единовременную проплату а ежегодные проплаты) и, таким образом, был снят вопрос про то — может ли человек иного государства претендовать на лотерейные проплаты, если билет приобретал арбитр.

Два победителя — человек Ирака и человек России (выиграл 824 000 евро в лотерее Австрии)

А второе серьезное доказательство тому, что даже большой джекпот будет передан победителю — произошло практически пару дней назад — Аура Д. из Панамы выиграла джекпот $30 миллионов, приняв участие во Флорида — Лото на ресурсе theLotter

Не обращая внимания на пенсионный возраст. Аура продолжала работать, чтобы помогать детям. — “Я пенсионерка, и я бы хотела прекратить работать, но все равно продолжала ходить на работу, из-за того что у меня есть мои детки, но я так хочу расслабиться, правда!” Хотя Аура пока еще не знает, что она будет делать со своим $30-миллионным выигрышем, одно она знает точно: напоследок она может уйти на покой! Нет необходимости говорить, что ее детям, внукам и правнукам не придется волноваться о деньгах.