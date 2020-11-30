Кто такие брокеры и в чем их роль

Любой из нас наслышан о быстром и удобном заработке на рынке Forex, но Не все знают, кто участвует в валютно-обменных операциях. Кроме трейдеров, торговля на forex привлекает брокерские компании, которые выполняют посреднические функции. Практически, маркет-мейкер – это юрлицо (в большинстве случаев физическое), которые дают трейдерам и рынку взаимодействовать между собой. Поскольку у трейдера нет настоящих прав принимать участие в финансовых сделках напрямую, роль брокеров и брокерских компаний практически незаменима. Заключив контракт с брокером, трейдерам открывается прямой доступ к валютно-обменным операциям. А если вас интересуют отзывы alpari брокер, переходите на сайт televisionmania.ru.

Но, как бы могло показаться, обязанности брокеров на рынке не заканчиваются сделками по приобретению и продаже валюты. Торговля на forex организована подобным образом, что брокеры выполняют аналитическую деятельность, предоставляю трейдерам последнюю информацию об изменении валютных пар, предсказуемых трендах и т. д. Необходимо выделить, что любая операция, выполняемая forex брокером, подразумевает процент от сделки.

Хотя и выбор услуг, которые маркет-мейкер уполномочен выполнять на рынке валют, довольно разнородный, каждый из них любит подобрать одно направление. Достаточно редко можно встретить брокера, который одновременно занимается торговлей и на рынке ценных бумаг, и, скажем, на рынке валют.

Если вы захотели сделать больше собственный доход, то торговля на forex предлагает достаточно неплохие возможности. Тут, как вы уже знаете, без профессионального участия брокера вряд ли можно обойтись. Необходимо учитывать, что пользоваться услугами от непроверенных участников или лиц, занесенных в стоп-лист, опасно. На самом деле было много случаев мошенничества по нелегальному оказанию услуг на рынке валют.

На рынке финансовых услуг существует очень большое количество проявивших себя компаний, которые оказывают услуги брокеров. Разумеется, у любой из них собственные условия и особенности предоставления услуг, но в общем, спектр деятельности фактически тот же. Прежде чем выбрать маркет-мейкер, трейдеру нужно подвергнуть анализу подобранные компании по ряду показателей. К примеру, существенным фактором во время выбора считаются условия партнерства с брокерской компаний и размеры комиссии от заключенных сделок. Преимуществом пользуются компании, у которых есть широкий опыт работы на рынке валют.