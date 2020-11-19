Крепкий алкоголь возможно станет дешевле

На ближние 3 года Минфин РФ предлагает провести работу над поиском путей снижения акцизной ставки для алкоголя, содержащего крепость выше 9 градусов. Основой предложения и предложения стала большая часть контрафакта. Согласно опубликованным заявлениям, Минфин скоро готовится направить проект, который касается «Главного направления налоговой политики». А если вас интересует магазин элитного алкоголя, переходите на сайт http://www.alcoport.com.ua/

Согласно пунктам документа, правительству предлагается уменьшить акцизные ставки алкоголя, крепче 9 градусов. Со стороны госслужащих предлагается исключить в 2015 году процедуру увеличения акциза и оставить 500 рублей (намечалось установить 600 рублей за литр спирта).

При этом в 2016 году акциз рекомендуется установить на отметке в 600 рублей (намечалось 660 рублей), а уже в 2017 акциз должен быть на уровне 660 рублей. Необходимо выделить, что Медведев, Российский премьер, 8 апреля поставил перед ведомством вопрос, касающийся снижения акциза. Производители говорят, что контрабанда и контрафакт могут полностью завоевать рынок, если не относится к вопросам серьёзно. К сведению, уже 5 лет акциз каждый год увеличивался, и достиг 500 рублей с метки в 210 рублей в 2010 году (рост в 138 процентов).

На основании этого росла и цена розничного алкоголя, которая сегодня составляет 199 рублей за 0,5 литра (89 рублей в 2010 году).Согласно словам Дмитрия Доброва, возглавляющего Союз производителей алкогольной продукции, рост налогов стал причиной уменьшение производства водки на 16 процентов. В то время как конечный покупатель получил возможность приобретать не дорогой контрафакт. В настоящий момент контрафактная продукция на рынке алкоголя в нашей стране захватила 50 процентов оборота. Очень частой подделкой стала собственно водка. К сведению, в 2013 году Россия разместилась на второй строчке рейтинг среди стран мира при оценке затрат на хмельной напиток одного человека.

Такую информацию распространило Euromonitor (аналитика). Всего в 2013 на хмельной напиток россиянами было затрачено больше 61 миллиарда долларов. Согласно подведенным подсчетам, практически 22 миллиарда долларов затрачено на крепкие напитки. При этом за пиво жители России отдали больше 27 млд дол, а оставшаяся сумма была потрачена на вино. Если говорить об одном гражданине РФ, то в течение года примерно на хмельной напиток затрачено 429 долларов (при средневзвешенном курсе – 13 662 рубля). Но доля алкоголя в общих покупках жителей России уменьшается, составив 5,8 процентов (6 процентов в 2012 году).По доле алкоголя в затратах жителей России «обошли» жители Эстонии, где данный показатель составил 6,5 процентов. В рейтинге за РФ – Белоруссия, Перу, Латвия и Литва (5,5%, 5,4% и 5,3 процентов в 2-ух последних странах исходя из этого).