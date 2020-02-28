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Кредитки со снятием наличных

Фев 28, 2020В миреКомментарии к записи Кредитки со снятием наличных отключены

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Кредитная карта со снятием наличных без процентов предполагает, что есть определенный период, в течение которого вы возвращаете на счет использованные деньги в том же объеме, ничего не переплачивая. Это удобно, т. к. кредитки со снятием наличных без процентов всегда под рукой и у вас есть дополнительные средства на покупки или оплату услуг. Кредитные карты с льготным периодом на снятие наличных без комиссии различаются по параметрам:

продолжительность льготного периода;
наличие комиссий;
процентная ставка;
бесплатные/платные выпуск и обслуживание карты;
наличие функции кэшбэк и его процент;
участие в бонусных программах.
На портале «Выберу.ру» вы можете оценить предложения банков на 2020 год и заказать самую выгодную кредитку со снятием наличных без процентов. Для получения карты необходимо подать заявку на сайте банка, заполнив поля предложенной анкеты.

Кредитные карты с беспроцентным снятием наличных входят практически во все программы крупнейших банков.

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