Кредитная карта со снятием наличных без процентов предполагает, что есть определенный период, в течение которого вы возвращаете на счет использованные деньги в том же объеме, ничего не переплачивая. Это удобно, т. к. кредитки со снятием наличных без процентов всегда под рукой и у вас есть дополнительные средства на покупки или оплату услуг. Кредитные карты с льготным периодом на снятие наличных без комиссии различаются по параметрам:

продолжительность льготного периода;

наличие комиссий;

процентная ставка;

бесплатные/платные выпуск и обслуживание карты;

наличие функции кэшбэк и его процент;

участие в бонусных программах.

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Кредитные карты с беспроцентным снятием наличных входят практически во все программы крупнейших банков.