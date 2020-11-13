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Котельное оборудование. Горелка ГМ 4,5

Ноя 13, 2020В миреКомментарии к записи Котельное оборудование. Горелка ГМ 4,5 отключены

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Горелка газомазутная 4,5 используется для сжигания газообразного и топлива на жидкой основе в раздельном режиме.

Используется в котлах, которые соответствуют этой мощности. Совместное сжигание двух вариантов топлива разрешается лишь на маленький срок на случай, когда нужно перейти с одного вида топлива на другой. Цифра 4,5 отвечает номинальной теплопроизводительности горелки. В составе горелки имеются: Часть газовая, устройство для распределения воздуха и узел с распылительными устройствами.

Воздух, который захватывает Горелка ГМ 4,5, попадает в воздушный короб. Дальше – в осевой завихритель и конусный стабилизатор. Часть воздуха идет через диффузор, выхолаживая распылительные устройства. Давление воздуха регулируется с помощью реле.

для того чтобы можно было настроить реле, нужно применить газоанализатор, который также есть в горелке. Само реле постепенно соединяется с терморегуляторами. На случай, когда газовое давление в системе подымается или падает, термостатический клапан блокирует горелку. Подобное может случиться, когда давление изменит сои параметры примерно на 20 выше или ниже заданной нормы. Регулировка реле происходит вручную. Каждая горелка имеет сопроводительные документы и детальные инструкции по поводу настроек.

В тот фактор, когда нужно перейти на мазут, то необходимо делать это в горячей камере сгорания. Остановить газоподачу, продуть горелку с помощью встроенного вентилятора, Распалить запальной фитиль и реализовать подачу ДТ на распылительное устройство. Не всегда получается реализовать это с первого раза.

Следует просто повторить все действия. Первый запуск или переход с одного вида топлива на иное рекомендуется проводить в наличии обученного этому специалиста, или же просто поручить ему полностью общий процесс запуска или перехода.

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