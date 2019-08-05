Для передачи электрической энергии и подведения ее к потребителям применяются медные и провода из алюминия. Если вам нужна коробка КЗНС 32, обращайтесь на сайт emi.su.

Как правильно объединять их, во избежание короткого замыкания, окисления и пропадания контакта? В данной статье мы разберем принципы соединения проводов и кабелей, какие разновидности клеммников для соединения проводов бывают и почему пользоваться ими удобнее и правильнее, чем традиционными винтовыми соединениями или скрутками.

Провода собой представляют тонкие железные проводники для электричества. Они выпускаются в бухтах по 50, 100 и более метров. При разработке электрической проводки приходится разрывать целость кабелей, собирая клеммные коробки, подключая провода к щитку и потребителям.

Подготовка проводов к соединению в коробке

Необходимо обратить свое внимание: как свидетельствует статистика, 90 процентов трудностей с элекропроводкой приходится на плохие контакты. У электриков есть пословица: “наука об электричестве — это наука о контактах”.

Все соединения обязаны производится очень серьезно, чтобы не появилось “нешироких мест”. Не разрешается делать традиционные скрутки или объединять медные провода и алюминия напрямую, так как на протяжении какого-то времени металл окисляется, поверхностную площадь соприкасания уменьшается, сопротивление увеличивается и растет температура при нагрузках. В большинстве случаев это приводит к искрению и возгоранию, коротким замыканиям и иным неприятным событиям, благодаря этому все необходимо делать качественно, обдуманно и со всей серьезностью.

Во время сборки электрической проводки провода необходимо скреплять по цветам, спаивая их, применяя винтообразные зажимы для проводов или соединительные клеммы. Завершальный вариант считается идеальным, так как он дает возможность экономить время, обеспечивает прочное соединение и надежность контактов.

Большинство соединений в минувшем веке делались при помощи скруток — два провода зачищались и скурчивались между собой, после этого изолировались с помощью изоляционные ленты. Аналогичное соединение невозможно назвать качественным, тем более если проводка собиралась в спешке и концы проводов не пропаивались.

Сегодня скрутки почти-что не используются, но все таки их необходимо уметь правильно выполнять, ведь не всегда можно приобрести клеммы для соединения. Что такое клеммы (клеммники)?Это специализированные соединения, разрешающие сращивать концы проводов без спайки. Если соединяется провод не в клеммной коробке, то концы соединяются на самом разном уровне (таким образом, чтобы они не совпадали в вертикальном положении). Место соединения отлично пропаивается и изолируется в первую очередь каждый кабель, а потом — весь провод.

Пропаянные соединения проводов

Чем длиннее скрутка, тем больше площадь соприкасания компонентов (пайка площадь делает больше в 5-10 раз). Рекомендуется перекручивать провода плоскогубцами, чтобы как можно плотнее сжать их и сделать лучше контакт. Изоляцию металла нужно проводить с запасом, накладуя изоляционную ленту несколькими слоями.

Как можно заметить, ничего очень сложного в данном нет. Однако с годами состав клея на изоляционной ленте сохнет, она начинает разматываться и может быть появление КЗ. Благодаря этому гораздо разумнее задействовать которые собраны из пластика, устойчивого к температурному изменению, ультрафиолетовому излучению и не подвергающегося коррозии.

Аналогичные зажимы служат по 50-70 лет, не теряя собственных качеств, их цена абсолютно доступна, а процесс соединения — прост и не просит наличия специального инструмента. Для соединения проводов в клеммной коробке можно применять специализированные колпачки. Они сходны на небольшие стаканы. Установка колпачков самая простая — два провода зачищаются на 10-15 мм, сворачиваются вместе, а поверх на них одевается колпачок. Он закрывает оголенные контакты и скрепляет концы, улучшая контакт.

Приобретая колпачки, учтите характерности собственного кабеля. Есть колпачки для одножильных и многожильных проводов, для тонких и толстых, с особенной защитной пастой в середине, предотвращающей возникновение окисления металлической поверхности. Не забывайте, что объединять между собой медные и провода из алюминия нельзя, так как они быстренько окисляются.