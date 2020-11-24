Кондиционер VR AC-09K03V

Климатический прибор поддерживает 6 самых разных рабочих режимов, среди них автоматическая работа, работа в режиме вентиляции (изменение температуры окружающей среды не происходит), в ночном режиме (обеспечивающем тишину), а еще 4 скорости, с которыми в помещение воздух подается. А если вас интересует качественный кондиционер, переходите на сайт http://ozon-ug.ru

Управление устройством выполняется при помощи пульта ДУ. На панели кондиционера имеется дисплей. Устройство может быть запрограммировано в режиме таймера. Поддерживается сохранение настроек. Климатический прибор оборудован защитными механизмами, исключающими перегрев.

Среди функций доступны также проверка воздушного потока и борьба с влагой. В конструкции устройства основную функцию на себя берет нагнетатель воздуха Hitachi. Также необходимо выделить наличие регулятора направления потока воздуха, а еще специализированную систему, не допускающую появление льда. Для работы кондиционера применяется хладагент R410a, лояльный для внешней среды. Благодаря применению этой модели кондиционера можно охлаждать и обогревать воздух. Помимо прочего, имеется возможность уменьшить влажность воздуха.

Для чистки воздуха применяется фильтр, дающий возможность достигнуть чистки на качественном уровне. Климатический прибор способен работать на пониженных оборотах, обеспечивая небольшой уровень шума и употребления электричества (Режим для ночи). Если устройство запрограммировано на нагрев, в этом режиме на протяжении одного часа температура окружающей среды будет расти, а при охлаждении – падать. После того, как конденсат будет убран, перед непосредственным выключением устройства, оно будет располагаться в рабочем режиме еще 3 минуты на пониженных оборотах, что даст возможность значительно сделать больше его период эксплуатации. Со своей стороны, с момента включения климатический прибор будет располагаться в режиме разогрева в течение пяти минут. К хорошим сторонам этой модели относятся:- хорошее качество нагнетателя воздуха;- прекрасное соотношение качества и цены изделия;- наличие сервисного центра на городской территории;- эргономичный пульт ДУ;- наличие дисплея на внутренней панели устройства.

Но существует и определенные минусы у рассматриваемого изделия:отсутствие возможности навесить пульт ДУ на комнатную стенку;дизайн не выделяется креативностью;внешний блок устройства работает со слегка заметным шумом. В конце концов о таком изделии можно сказать, как об одном из обычных кондиционеров, которые, впрочем, марку держат, по этой причине выложить требуемые за них деньги – значит не потратить их напрасно.