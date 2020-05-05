Клеим плитку ПВХ самостоятельно

В завершающей фазе бытового ремонта, когда появляется вопрос про выбор недорогого и долговечного покрытия пола, стоит присмотреться к альтернативному линолеумному материалу – дизайнерской виниловой плитке. Она довольно устойчива к износу и прочна, а прекрасный выбор фактуры поверхности даст возможность выбрать ее под любой интерьер. Более того, виниловая плитка не склонна действию влаги и температурной деформации и будучи как то тщательно уложена, не меняет собственные первоначальные размеры. А если вы хотите клей космофен купить, переходите на сайт rein-deer.ru.

Есть очень много советов, как не просчитаться при приобретении покрытия пола. Все же, наиболее простой и действенный метод – изобразить план помещения, показать на нем размеры и обратиться с просьбой о помощи к консультанту в магазине строительных материалов. Основное, чтобы у вас оставался маленькой запас на случай ошибки в расчетах или при раскройке плитки. Перед непосредственной укладкой неплохо бы выдерживать плитку в теплом помещении не менее 24 часов. Данное время можно потратить с пользой, проведя предварительную разметку пола.

Рекомендуется начинать укладку с середины, чтобы избежать образования щелей и для компенсации неровностей стен. В зависимости от того, в каком направлении предполагается укладка, следует наметить две перпендикулярные линии от центра пола и по ним крестом выложить маячковые плитки. Следущая работа производится с ориентиром на них. Необходимо обратить внимание, что очень часто виниловая плитка на другой стороне имеет указатели направления укладки в виде стрелок. Если его не исполнять, то утрачивается зрительный эффект, задуманный изготовителем. Выбираем плиточный клей Как клей для виниловых плиток в большинстве случаев применяются битумно-синтетические или составы на латексной основе.

Для расчета его требуемого количества необходимо изучить упаковку, где указывается примерный расход. Закавыка в том, что производственники делают расчеты, закладывая в них применение специализированных зубчатых шпателей, которые в магазине строительных материалов найти трудно.

Но нужный инвентарь нетрудно сделать своими руками, применяя инструмент, в изобилии имеющийся на каждом прилавке. Достаточно на самом обыкновенном металлическом шпатель нанести любым напильником треугольного сечения пропилы глубиной 2,3-2,7 мм, на расстоянии 7-10 мм один от иного. Начнем разметку Чтобы ваши зубцы получились одинаковой глубины, воспользуйтесь подготовительной разметкой (просто начертите полосу по краешку шпателя) и при пропиливании не выходите за ее край. Разумеется, можно изготовить шпатель по размеру, указанным компанией-изготовителем, Но тогда процесс будет чрезмерно трудоемким. Кстати, внимание свое обратите на следующее: чем глубже выполнены пропилы, тем больше необходимо делать между ними расстояние. Лучше всего обязано получиться так: глубина 2,5 мм, шаг – 8 мм.

В данном случае расход клея будет приближен к сказанному на бирке. Клей для виниловые плитки наноситься на сухое, ровное напольное основание. Плитка плотно прижимается к краешкам уже уложенных сегментов таким образом, чтобы швов почти что не оставалось. При этом ее необходимо слегка постучать и прокатить валиком от середины к краешкам, до хорошего прилегания к поверхности пола. Для удаления остатков битумного клея подойдёт терпентин, для латексного – обыкновенная влажная тряпка. Если необходимо разрезания, можно применять обойный или ковровый нож, а для его облегчения можно слегка подогреть плитку простым феном. Выложив первые несколько плиток, вы приобретете конкретную сноровку, и следущая работа пройдёт очень быстро. По свежей плитке рекомендуется не ходить в течение полутора-двух суток.