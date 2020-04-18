Kindle — электронная читалка для Андроид

Не обращая внимания на своё наименование, электронная читалка Kindle доступна не только для хозяев устройств от Amazon, но и для пользователей всех других Андроид-девайсов. А если вас интересует приложения для андроид скачать бесплатно без регистрации, переходите на сайт fanapk.ru.

При первом запуске программы, Вам тут же будет предложено ввести логин и пароль от собственной учётной записи на amazon. com, а, если такой ещё не имеется, то пройти регистрацию прямо из приложения. После окончания процесса аутентификации Вы попадёте на основную страницу Kindle, которая представлена четырьмя вкладками: Archive, Home, On Device, Store.

«Home» отображает миниатюры книг, которые Вы в настоящий момент читаете, а еще прогресс чтения; в «On Device» можно заметить перечень всех книг, которые загружены на ваше устройство; «Archive» считается кладовкой документов, а «Store», исходя из этого, выступает как связующее звена с интернет-магазином Kindle Store, где можно выбрать сам мультимедийный контент. Выбор там, разумеется, довольно хороший, но вот книг на русском, к большому сожалению, фактически нет.

Приложение поддерживает такие форматы, как pdf, mobi, и awz. Сам процесс чтения реализован очень просто и комфортно. Вы можете сами подобрать подходящий размер шрифта, междустрочный интервал и, разумеется, подходящий рабочий режим. Также можно лично настроить яркость подсветки экрана, в зависимости от личных предпочтений и времени суток, в которое Вы пользуетесь собственным гаджетом.

В общем и целом, приложение работает очень быстро, имеет приятный и дружелюбный интерфейс, и, также, умеет синхронизировать прогресс чтения между разными устройствами. Однако у него есть и несколько серьёзных недостатков: отсутствие русского языка, а еще поддержки подобных типов файлов, как fb2 и epub.

Кстати, по поводу скудного выбора форматов: эту ситуацию действительно можно поправить при помощи пары несложных приёмов. Первый вариант: переслать нужные файлы на электронный адрес, указанный в настройках как «Send-to-Kindle-E-mail Adress». Туда можно отправить документы таких видов: Микрософт Word. DOC, Микрософт Word. DOCX, TXT. TXT, RTF. RTF, GIF. GIF, BMP. BMP, JPEG. JPEG, .JPG, PNG. PNG. В последующем они будут преобразованы в один из форматов, поддерживаемых Kindle, и, исходя из этого, станут доступны для чтения. Второй вариант: воспользоваться приложением Send To Kindle.