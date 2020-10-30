Сообщалось, что Казахстан рассматривает покупку доли ConocoPhillips в проекте Кашаган за 5 млрд долл США, перед тем как продать ее ONGC. СonocoPhillips продаст АО «»НК «»КазМунайГаз»» (КМГ) собственную долю участия в размере 8,4% в Кашагане за $5 млрд, закончить сделку предполагается в IV квартале 2013 года, указывается в сообщении компании из Америки. Специалист говорит, если вопрос осмелится в пользу КазМунайГаза, иск отзовут. А если вы хотите знать последние и актуальные новости Казахстана, переходите на сайт https://taunews.kz/

По оценке ONGC, по стоянию на 30 сентября балансовая стоимость фондов ConocoPhillips, которые связаны с Кашаганом, составляла 5,5 миллиарда долларов. Сообщалось, что Казахстан рассматривает покупку доли ConocoPhillips в проекте Кашаган за 5 млрд долл США, перед тем как продать ее ONGC. Не всем это оказалось интересно.

Существование Восточно-Сибирской газовой компании без Ковыкты смысла нет, считает специалист ФК «»Уралсиб Кэпитал»» Алексей Кокин. Я думаю, в первые годы независимости их волновал не столько статус государственности, сколько политический статус их капитала. Операторы навигационных систем Таможенного союза договорились об унификации собственных разработок, которыми с начала 2013 года обязаны быть оборудованы все машины России, Беларуси и Казахстана. PПо его словам, пенсионные накопления в данном случае будут работать на отечественную экономику и обеспечивают прибыльность. Савченко подчеркнул, что доля евро в золотовалютных резервах НБУ уже увеличила долю доллара. Но ЛУКОЙЛ решил подстраховаться и на случай, если Conoco все же решит полностью выйти из участия в компании.

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