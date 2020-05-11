Какой кровельный материал выбрать

Кровля — это точка над нашим домом. Без него дом неполноценен и непригоден для жилья; с ним мы чувствуем себя в безопасности, потому что он наш телохранитель. Его основной задачей является защита здания от разрушительного влияния атмосферных явлений. Солнце ли это или плохая погода, крыша охраняет нашу безопасность. Поэтому выбор правильного кровельного покрытия является ключевым моментом во всем процессе строительства дома. А если вас интересует профнастил, переходите на сайт https://metallokomplekt42.ru/catalog/corrugated-sheet/.

Выбор кровли зависит от нескольких аспектов:

— наклон крыши,

— грузоподъемность рамы стропила,

— сложность формы крыши,

— эстетические ожидания владельцев и их финансовые возможности.

Керамическая черепица Smaragd от Braas

Как сделать правильный выбор?

— не экономьте на кровле — от этого зависит безопасность жильцов. Помните, что слишком тяжелое кровельное покрытие может обрушиться, а слишком легкое — оторваться во время шторма.

— Хорошая плитка имеет высокое качество, прочность и долговечность, идеальная плитка также имеет эстетические качества.

— Проверьте параметры выбранного материала, вы сможете спокойно спать, если он водонепроницаем, устойчив к сильному ветру, а точность размеров элементов, их вес, огнеупорность и морозостойкость соответствует высшему классу.

Самые популярные виды кровли

Модульная кровельная черепица Ruukki от компании Finner

Керамическая кровельная черепица изготавливается из глины и чаще всего используется на наших крышах. Наверное, потому, что крыша, покрытая глиняной черепицей, может длиться буквально целый век, а иногда и дольше. К его преимуществам также относятся: эффективная вентиляция, эффективный отвод дождевой воды, невоспламеняемость, высокая устойчивость к изменению температуры и эстетичность. Они подходят для крыш с самыми причудливыми формами. Однако следует помнить, что они достаточно тяжелые и поэтому требуют достаточно прочной рамы стропила.

Цементная плитка изготовлена из песка, цемента и воды. Они характеризуются чрезвычайно высоким качеством и долговечностью. Они также относятся к тяжелому покрытию. Плитка отличается высокой морозостойкостью, невоспламеняемостью и прекрасно подавляют шум, исходящий снаружи. По словам Дариуша Смолиса, эксперта Брааса, бетонные плиты не поддаются разрушению и сохраняют свою первоначальную форму при высокой температуре, и не только не несут огня, но и являются для него барьером.

Плитка — в настоящее время используются профилированные листы со стальным или алюминиевым сердечником. Они покрыты несколькими защитными слоями. Они могут быть плиточными, волнистыми или сложенными. Прочность этого покрытия зависит от типа используемого листа и может составлять от 30 до 300 лет. Его преимущества — богатство цветов и низкая цена — крыши, покрытые этим материалом, являются одними из самых дешевых. Она также легкая, а некоторые модели бредово имитируют настоящую плитку.

Кто может помочь вам выбрать плитку?

Сам кровельщик будет незаменимым советником здесь. Он, безусловно, будет беспристрастным и поможет вам выбрать лучшую плитку. В зависимости от размера нашего дома и богатства нашего кошелька. Не следует забывать об одном: чем прочнее покрытие, тем дольше весь дом будет теплым и мы будем в безопасности.