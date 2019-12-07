Как выбрать хороший банк

На рынке России услуг банка сегодня действует пару сотен организаций по кредитованию, и вопрос — как подобрать банк — далеко не праздный. А если вас интересует Роскомснаббанк последние новости, обращайтесь на сайт gosrf.ru.

Источники информации о банке

Фактически все сведения, которые смогут помочь оценить надежность кредитного учреждения, можно получить из открытых источников. Дата регистрации, лицензии и разрешения, экономическая отчетность за минувший период и т.д. располагаются на официальных сайтах определенных банков и на ресурсе Нацбанка в разделе «Информация по организациям по кредитованию». Историю, состав акционеров, последние известия можно найти на форумах банковских аналитиков. Согласно этой информации можно составить достаточно полное представление о текущем положении дел в организации.

Показатели выбора банка

Решение о том, какой банк подобрать, необходимо принимать после того, как вы соберете и проанализируете полученные данные. Большое внимание необходимо обратить на такие моменты:

Время существования банка. Отлично, если банк известен на рынке более 5 лет — это, в основном, говорит о надежном положении компании и большом опыте в преодолении экономических сложностей.

Соучредители банка. Наличие информации об соучредителях в открытом доступе в большинстве случаев говорит об их хорошей бизнес репутации и отсутствии преступного прошлого. Неплохо бы, чтобы в учредителей входили большие корпорации или банковские группы (также зарубежные), которые смогут поддержать банк на плаву в кризисные моменты.

Размер и структура капитала банка. О надежности банка говорит большая сеть отделений, филиалов и банкоматов, величина уставного капитала более 1 млрд. руб., высокая доля в капитале своих (не ссудных) средств.

Динамика фондов банка. Для анализа следует сопоставить текущие активы с активами за прошедший год и прошлый месяц. Положительная динамика говорит о стабильности организации. Если общие активы или отдельные статьи баланса сократились за год более чем на 25%, значит, компания испытует материальные затруднения.

Платежеспособность банка. Уровень платежеспособности показывает, сможет ли банк своевременно (и в каком объеме) исполнить собственные обязательства перед клиентами. Чем ближе критерии к предельным значениям, тем выше риск невыплат. Предельные значения составляют: