Как выбрать хороший аквариум

Покупая собственный первый аквариум, совсем не думаешь, о том какой аквариум лучше подобрать. На что хватило финансов, то и купил. Кстати, рекомендую почитать о том как выбрать аквариум на сайте aquahome.info. Это говорит про то, что часто подбор аквариума сводится не к вопросам какой лучше, а к вопросам индивидуальных возможностей. Благодаря этому для начала следует определиться с бюджетом, стоит также взять во внимание, что с приобретением одного лишь аквариума траты не кончаются. Как минимум надо будет приобрести еще: фильтр и аэрацию, внешний водяной термостат, грунт, самых рыбок. Хорошо было бы приобрести: декорации, растения (живые или не настоящие), аквариумный инвентарь (сачок, водяной затвор, магнитный скребок и другое), а еще стартовые препараты для настройки биосистемы.

Более того, очень важную роль играет место, где будет стоять аквариум! От размещения аквариума зависит многое: его объем, форма, назначение и другое. Допустим, если вы решили устанавливать аквариум в комнатный угол, то мы считаем лучше всего покупать угловой аквариум. Такой аквариум прекрасно подойдет в интерьер, не займет много места, даст хороший панорамный обзор аквариума.

Также надобность заблаговременно взвесить: что и кто будет в аквариуме. Условия содержания аквариумных обитателей различны. К примеру, одним рыбкам необходим аквариум значительного объема, иным хватит и небольшого аквариума. Одним необходим длинный аквариум, а иным из-за прыгучести необходима в первую очередь аквариумная крышка и так дальше.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО Подбору ЛУЧШЕГО АКВАРИУМА

Анализируя интернет, а еще из собственного опыта, можно посоветовать прямоугольный аквариум объемом 100-200л.

Объем подобного аквариума позволяет завести многих гидробионтов: рыб, растения, улиток, креветок и т.п. Размеры подобного аквариума отвечают требованиям широких слоев населения, а цены при этом не особенно кусаются.

Что еще нужно учитывать при подборе самоё приятное аквариума.

— Все аквариумисты, в один голос, советую брать аквариум значительного объема от 100 литров. Оно и правильно, ведь за таким аквариумом проще ухаживать, в нем легче и быстрее настраевается биобаланс, привыкание и жизнь аквариумных обитателей в таком аквариуме лучше.

Однако, не стоит думать, что небольшие аквариумы хуже, нет. Просто таким аквариумам необходимо чуть много внимания. На небольшом аквариуме (20-50л.) можно «потренироваться» и понять интересна ли вам аквариумистика как правило или нет, набить руку, ну а после уже решить, брать аквариум большого размера или нет.

— В продаже есть маленькие аквариумы в форме круга. В основном, в них живут рыбки петушки. Напомним, что для ребенка, для начинающего аквариумиста такой аквариум имеет место быть. Но вам необходимо подумать о том, чтобы в аквариуме была как минимум фильтрация. Чтобы был обычный режим температур. Необходимо проанализировать специфику ухода за таким аквариумом. Ведь вопросы биобаланса и азотного цикла, как никогда остро стоят в аналогичных аквариумах.

— В продаже также можно найти высокие, узкие аквариумы, Созданные по типу аквариумных картин. Такие аквариумы в какой то степени дешевые, но на звание лучшего, ну ни как не тянут. Самое первое, за ними сложно заботиться, а второе, аквариумным рыбкам будет в них неуютно, для них основное длина и ширина аквариума, а не высота. Высота тоже играет роль, однако в совокупности с длиной и шириной.

— Самой популярной формой аквариума считается прямоугольная, но можно тоже посоветовать панорамный аквариум или аквариум с выпуклым передним стеклом. Панорамный аквариум состоит из 6-ти граней (стенок) – что даёт больше углов обзора. А аквариум с выпуклой передней стенкой придаёт объем и смотрится более увлекательнее, чем аквариум с прямым стеклом.

— Приобретая аквариум необходимо обратить свое внимание на его крышку. Крышки могут быть пластиковые, древесные или из стекла. Основной вопрос – такое освещение, вмонтированное в крышку. Если в аквариуме будет много аквариумных растений, вопрос с освещением лучше сразу решить. Необходимо обратить свое внимание на лампы дневного света на их: кол-во, мощность и характеристики. Неплохо бы взвесить возможность добавки освещения под крышку.

— Во время покупки аквариума, необходимо очень тщательно проверить его на предмет наличия сколов и маленьких трещин. Нужно помнить, что даже очень маленькая трещина под давлением воды когда нибудь превратится в огромную дыру. Это правило особо важно, если аквариум покупается через онлайн-магазин. Грузчики не очень-то церемонятся с товаром. Тщательно необходимо проверить все при транспортировке аквариума на дом.