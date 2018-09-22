Как выбрать хорошего адвоката

В наше время рынок консалтинговых услуг очень широко развит не только в столице, но и в регионах. Широкому обзору публики продемонстрировано много предложений в сфере юридических и услуг бухгалтера. Кстати, хорошего адвоката можно выбрать на этом сайте advokate-kiev.com. Как же не ошибиться с выбором и найти именно того профессионала, который правильно и высококачественно сделает работу, сумеет дать стопроцентные гарантии результата, вполне соответствует перед заказчиком, всегда готов дать ответ на каждые вопросы по возникшей трудности. Ведь заказчик доверяет юристу или бухгалтеру не только решение определенной задачи, но и в какой-то мере собственное экономическое благосостояние в недалеком будущем. И разумеется, абсолютно не хочется попасть к тем, кто не может сделать собственную работу, а в отдельных случаях из-за отсутствия профессиональности может еще больше напакостить делу.

Очень часто работа в юридических фирмах выстроена так. Есть авторитетный юрист с именем, знаменитым многим, который и проводит встречи с клиентами. После подписания контракта за дело берутся полностью другие юристы, и очень часто их квалификация не радует. В случае негативного решения вашего вопроса Вам расскажут сказку про то, что судья куплен, или «ну мы же говорили вам, что у вас не полный набор документов». Дальше вам могут посулить, что в апелляции, а после и в кассации ваше дело точно они выиграют. Но результат может остаться таким же, как и в первой инстанции. Почему так бывает? Все из-за невысокого профессиональных навыков определенного исполнителя.

Как же найти юриста, который сумеет прекрасно обезопасить ваши интересы в суде?

Чтобы подобрать юриста (тем не менее, как и дантиста, и профессионала других профессий), в первую очередь необходимо опросить друзей, которые уже прибегали к подобным услугам. Если вам порекомендовали определенного профессионала, то обращайтесь именно к нему, а не просто в фирму, где он работает. В каждой профессии встречаются горе-специалисты и от этого никто не застрахован. Но прочтя реальную инструкцию по поиску хорошего юриста (адвоката), вы с большей степенью допустимости отыщете подобного профессионала.

В большинстве случаев, чтобы найти юриста, заказчик обходит несколько юридических фирм, смотрит на то, что представляет из себя юрист (адвокат), как он разговаривает, где находится офис и до какой степени все это представительно смотрится. Сопоставив пару вариантов по стоимости, солидности офиса, близости к клиенту и еще нескольким показателям, заказчик принимает решение. И в конечном счёте вам остается лишь доверится выполненному вами подбору. Большинство считают, что если юрист (адвокат) смотрится изумительно и у него есть все атрибуты, свойственные юристу, то это говорит о его успешности, и это гарантия того, что ваша проблема будет решена качественно и в срок. Но в множестве случаев роскошность достигается высокими гонорарами, совсем не качеством услуг которые предоставляются. Да и как уже писал раньше, быстрее всего практически всю работу будет делать другой эксперт.

Этот принцип построения компаний применяется везде. Наверное вы сами сумеете припомнить много примеров из своей жизни, когда вы что-то приобретаете или заказываете какую-то услугу, с вами мило общаются консультанты (тки) модельной внешности, а практически работу исполняют иностранцы из СНГ. Когда же у вас возникают претензии к качеству товара или услуги, то вас переключают на откровенных хамов. Благодаря этому настойчиво советую ознакомиться с фактическим исполнителем.