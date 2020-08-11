Как выбрать упаковочную тару

Регистрация возвратной упаковки и управление оборотом упаковки или контейнеров вручную являются неточными и очень громоздкими. Результатом является потеря части пакетов, их хранение клиентом и трудоемкий поиск. А если вас интересует качественная упаковочная тара Bag in box (Бэг ин бокс), переходите на сайт technologia-group.com.

Маркировка каждого контейнера меткой RFID позволит вам вернуть контроль над ним. Отныне вы будете знать, имеется ли она на складе или у конкретного подрядчика.

Система отслеживания контейнеров покажет вам, кто держит вашу возвратную упаковку и как долго она хранится. Вы сможете управлять, восстанавливать или взимать плату с Вашего подрядчика в течение определенного количества дней.

Упаковка также маркирована, чтобы защитить ее от кражи.

Что изменит управление возвратом упаковки с помощью RFID?

Благодаря текущему уровню запасов, вы будете точно знать, сколько и какие возвратные контейнеры у вас есть в наличии.

Отсутствуют ли они или нет, это не задержит ваше производство или пересылку вашей продукции вашим клиентам. Вы избежите простоев и экстренных покупок контейнеров, и ваши клиенты всегда будут обслуживаться быстро.

Вам больше не придется инвестировать в избыточные контейнеры, потому что вы будете знать их местоположение и когда вернуться в компанию в любое время. Внедрение системы регистрации упаковки направлено на сокращение расходов, возникающих в результате неконтролируемой потери упаковки.

Компании, внедрившие систему RFID Navigator для отслеживания и регистрации возвращаемых контейнеров, оценивают это как хорошее и очень выгодное решение. Упаковка — это деньги. Потеряв его, они растрачивали свои ресурсы.

До изобретения RFID управление оборотом упаковки (RTI — Return Transport Items) было трудоемким и неточным. Теперь можно легко и быстро отследить каждый контейнер.

Каждый контейнер имеет свою идентификационную бирку. Это фиксируется во время отправки и получения вместе с датой и кодом подрядчика или водителя.

Это позволяет отслеживать всю логистику, отслеживать оборот, контролировать продолжительность пребывания клиента, дату возвращения на склад и получать точные суммы, которые являются основой для выставления счетов за аренду пакетов, их хранение или уничтожение.

Инвентаризация возвратной упаковки в конце года или месяца благодаря меткам близости будет очень быстрой.

RFID Navigator может отслеживать любую возвратную упаковку: металлические и пластиковые контейнеры, коробки, контейнеры KLT, коробки GLT, сетчатые корзины на колесах, используемые в автомобильных ракетках, стальные баллоны для промышленных газов, IBC-контейнеры и другие.