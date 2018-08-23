Как выбрать Тюнеры DVB — Т2

Цифровой эфирный тюнер DVB-T2 -это тюнер с декодером, который обрабатывает кодированный сигнал с алгоритмом сжатия MPEG-4. Кстати, купить тюнер можно по ссылке https://comfy.ua/aerial-tv/tun__dvb-t2/. Тюнер выделяет данные изображения и звука из транспортного цифрового потока и видоизменяет сигнал в аналоговый формат, воспринимаемый телевизором.

На что необходимо обратить внимание во время выбора цифрового эфирного тюнера DVB-T2:

Корпус. Бывают цифровые эфирные тюнеры в пластиковом, в металлический или в комбинированном корпусе. Корпус из металла даст возможность лучше отводить тепло и Ваш тюнер не будет сильно греться даже в жару. Также на отвод тепла действует наличие перфорированных отверстий в корпусе тюнера.

Наличие цифрового монитора. У многих цифровых эфирных тюнеров есть 4-х разрядный цифровой монитор, который в режиме просмотра демонстрирует номер канала, а в режиме ожидания — текущее время. У недорогих тюнеров он может отсутствовать, а у очень дорогих кол-во разрядов монитора может быть увеличено так, что на экране может отображаться также наименование канала.

Наличие выносного ИК-датчика. Таким датчиком могут укомплектовываться как дорогие, так и дешевые цифровые эфирные тюнеры. ИК-датчик нужен, если у вас телевизор висит на поверхности стены и индивидуальной полки для тюнера не рассчитано. В данном случае тюнер можно зафиксировать за телевизором, а выносной датчик клеится на его переднюю панель. Наиболее удобно, когда датчик имеет в собственной конструкции и цифровой монитор.

Наличие кнопок управления на лицевой панели. Это необходимая опция, так как Вы сумеете через кнопки входить в меню тюнера, переключать каналы кнопками, прибавлять и уменьшать звук на лицевой панели тюнера.

Наличие интерфейсных разъемов. Чем больше интерфейсных разъемов у цифрового эфирного тюнера, тем возможностей больше будет для подсоединения к разным телевизорам. Однако если у Вас современный цифровой телевизор, то достаточным будет наличие HDMI-порта в тюнере.

Наличие Ezhernet-порта. Необходим на случай, когда Ваша домашняя Вай-фай сеть загружена. В отличии от соединения через Вай-фай сеть, проводное подключение через такой порт даст возможность обеспечить более стабильное соединение с Интернет.

Наличие одного или 2-ух USB. USB порт позволяет подсоединять к тюнеру наружный накопитель USB Flash или снимающийся USB жесткий диск, что дает возможность записывать передачи с возможностью будущего просмотра, и еще смотреть содержание внешних устройств. Это могут быть как Фотоснимки, MP3 музыка, так и Кинофильмы. К USB порту можно присоединить также Вай-фай адаптер либо адаптер переходник с USB на LAN RJ45 что обеспечит подключение Вашего тюнера к Интернету. У определенных тюнеров USB порт может применяться для подключения мышки либо гироскопического пульта. USB порт активно применяется для смены ПО тюнера.

Наличие картоприемника. Картоприемник даст возможность увеличить, если будет необходимость, перечень каналов более интересными платными каналами. Для этого придется купить карту доступа цифрового эфирного оператора. В тюнере может находиться несколько картоприемников.

Наличие ТВ модулятора. В современных тюнерах весьма нечасто можно повстречать ВЧ или TV выход. Он считается уже старым вариантом соединения с телевизором, но порой случается нужен когда необходимо показывая один канал на нескольких телевизорах. Или в том случае, когда нужно развести провод на несколько экранов. К примеру в подобных учреждениях, как рестораны, кафе, коммерческие и оздоровительные учреждения, где телевидение работает для фона, нет смысла ставить несколько тюнеров, достаточно параллельно присоединить все телевизоры, показывая одну и ту же картинку на экранах.

ОС. Дешевые цифровые эфирные тюнеры, в основном, имеют собственную уникальную операционную систему, требующую персонального подхода. В моделях подороже применяются операционные системы, например Linux или Android, которые уже дают возможность, если есть наличие соответствующей поддержки от изготовителя, загружать перечни каналов и ключи из Интернет. Более того, в Ваш цифровой эфирный тюнер со специализированных сервисов при помощи интернета могут быть загружены игры и различные практичные приложения.

Процессор CPU — скорость работы устройства и комфорт при использовании тюнера.

Оперативка RAM — возможность работы объемных приложений, и кол-во одновременно запущенных программ.

Flash память ROM — на эту память ставятся программы и приложения, кол-во установленных приложений на тюнере.

ПДУ. Может быть не тяжёлым или тяжёлым, большим или небольшим, однако важно, дабы им было комфортно пользоваться. Кнопки должны переключаться мягко и тихо, что бы не нервировать Вас в процессе пользования.