Как выбрать тунику

В теплые месяцы, это туники, которые в конечном итоге являются Вашим лучшим другом! Они универсальны и великолепны, но как выбрать подходящую тунику для своей фигуры? А если вы хотите купить тунику в интернет-магазине переходите на сайт 7ya-market.ru.

Груша:

Если Вы грушевидная фигура, ищите туники с боковыми вентиляционными отверстиями (чтобы туника не цеплялась за бедра и заднюю часть), с небольшим сужением на талии и приятным широким отверстием на шее для расширения плеч. Кроме того, поскольку самая тяжелая область ниже талии, убедитесь, что туника либо падает выше самой широкой области, либо ниже, но не прямо на нее. Рассмотрим пару с длинным коренастым ожерельем, чтобы добавить больше «объемности» в верхней половине лестным образом.

Яблоко:

С формой яблока, избежать любого рода прилипание верхней части. Мы хотим сосредоточиться на вашем декольте и ногах. Убедитесь, что ваша туника не слишком длинная, и что она имеет красивый V-образный вырез, который помогает направить внимание на ваше лицо! И, меньший узор и более темный цвет действительно помогает иллюзии, что Вы меньше на вершине. Помните, вы хотите, чтобы фокус UP, к вашему лицу. Избегайте длинных коренастых ожерелье с кителью и вместо этого носите серьги или более короткое ожерелье.

Песочные часы:

Фигура песочных часов выглядит лучше, в идеале, в более подогнанной тунике. Мы все любим свободные туники, и у Вас, наверное, отличная фигура. Просто убедитесь, что она хорошо сидит и не слишком велика.

Полная фигура:

Для полной фигуры, чего Вы не хотите, так это носить бесформенную палатку. Для такой формы тела, все дело в балансе между туниками, которые слишком прилипчивы и слишком свободны. Убедитесь, что ваши воротниковые кости и запястья видны, так как эти черты всегда стройнят, чтобы хвастаться. Меньший шрифт также является способом идти. Если вы хотите покрыть дно, убедитесь, что туника достаточно длинный.

Показать ключицу и запястья, не нося тунику, которая слишком велика, это отличный вид для более полной фигуры!

Форма прямоугольника:

Если у Вас есть форма прямоугольника, я собираюсь сказать что-то, что Вам может не понравиться: Я не думаю, что этот тип тела хорошо смотрится в большинстве туник. Для прямой формы Вы пытаетесь создать кривые, а обычная туника просто не делает этого. Тем не менее, некоторые из них существуют. Просто ищите тунику, которая застегивается и имеет пояс, чтобы создать иллюзию изгиба на талии:

Маленький:

Если у вас маленькая рама, имейте в виду, что многие туники длинные. Обязательно купите более короткую тунику и тунику, которая не слишком «милая». Талия империи может быть легко нет-нет, так что лучше просто пропустить их вместе, когда дело доходит до туники. Вы же не хотите, чтобы пуфик рукавов или талии империи, чтобы вы выглядели слишком «маленькая девочка». Длинная туника может сделать отличное платье с ремнем или без. Или укоротите тунику. Будьте начеку укороченной туники, как эта:

Больше туники:

Складывайте в пару свободную тунику со стройным дном: прямые или тонкие джинсы, не расклешенные или мешковатые. Более подогнанная туника может прекрасно сочетаться с брюкой, обрезанной под ботинок. С туником можно носить шорты! Просто убедитесь, что мы видим шорты под этой туникой (т.е. шорты должны быть длиннее подола туники), и если у Вас большие ноги, это отличный способ показать их, так как более короткие шорты со свободной туникой могут быть отличной комбинацией.добавление пояса к тунике может выглядеть отлично, но потом отказаться от ожерелья.велюровые туники могут удерживаться в уменьшенной джинсовой куртке и/или тяжелом ожерелье, или ремне.я никогда не видел, чтобы туника хорошо смотрелась с юбкой. Если вы хотите выглядеть китель с юбкой, просто купить платье китель. если вы пару длинный китель с бермудскими шортами, носить клинья, как вам нужно визуально добавить больше высоты в нижней части ноги, чтобы сбалансировать длину китель, плюс длина шорт, все из которых происходит выше колена.туника является классическим стилем, который прощает для многих женщин, чтобы носить.улыбаться и обнять его со стилем!