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Как выбрать тканевые натяжные потолки

Апр 09, 2020В миреКомментарии к записи Как выбрать тканевые натяжные потолки отключены

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Натяжные потолки из ткани изготовлены из полиэфирной пряжи с полиуретановой пропиткой. Это означает, что по своей природе они являются текстильным материалом. Холст может иметь различные покрытия, например, антистатические — он не допустит осаждения пыли и мелких частиц. Пропитка полиуретаном предотвращает прохождение воды через ткань. А если вас интересуют тканевые натяжные потолки, переходите на сайт moi-goda.ru. 

Какие тканевые натяжные потолки лучше?

Тканевый потолок придает интерьеру мягкость и легкость. Она помогает создать уютную атмосферу, а благодаря своему благородному внешнему виду часто используется для оформления номеров в классическом стиле.

Установка тканевого потолка займет всего несколько часов, в этом случае не нужно будет нагревать холст солнечным ожогом.

Тканевые потолки имеют множество неоспоримых преимуществ:

  •     Этот натяжной потолок «дышит» благодаря своей плетеной структуре;
  •     Такие потолки долговечны и устойчивы к случайным повреждениям;
  •     Выдерживают большие перепады температур от -40 до +70 градусов;
  •     Ширина полотна может достигать 5,2 метров, что обычно делает потолки бесшовными.

В нашем каталоге Вы можете посмотреть фотографии и выбрать натяжные потолки из тканей различных цветов и оттенков.

Натяжной потолок из ткани в интерьерах

Потолки из ткани — это текстильный материал, обладающий уникальными свойствами. Они всегда скучны, их структура немного грубовата. На первый взгляд они выглядят как классические оштукатуренные и окрашенные потолки. Текстильные потолки обычно окрашиваются в светлые пастельные тона — оттенки бежевого, слоновой кости, светло-зеленого цвета. После установки ткань можно покрасить акриловой или водоэмульсионной краской.

Так как тканевый потолок выдерживает как низкие, так и высокие температуры, его можно устанавливать в сельской местности или в беседке. Так что где бы вы ни отключали отопление на зиму. Охлаждение не повлияет на ткань вообще. Из-за перегрева она может немного провисать, но как только остынет, восстановит форму.

Ткани могут быть использованы для создания многоуровневых потолков. Ширина более 5 метров позволит Вам создать интересные дизайнерские решения и сделать потолки бесшовными. Фотографический отпечаток может быть нанесен на тканевый потолок. Она прослужит много лет, не потускнеет и не изменит цвет. Правильно подобранная фотопечать выглядит эффектно на характерной текстуре текстильного потолка.

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