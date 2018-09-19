Как выбрать ткань

Вам не понравится приобретать готовую одежду, хочется прекрасно смотреться, выделяясь из всей массы, у вас оригинальная фигура – тогда подходящим вариантом будет персональный пошив. Сформировались с фасоном и назначением наряда? Кстати, выбрать ткани можно по ссылке компания ТК на сайте rau.ua. Сейчас появляется вопрос – а как подобрать ткань для платья? При сегодняшнем изобилии предложений это не так уж легко.

Правила подбора ткани

В супермаркет тканей можно ходить, как на экскурсию – подобное разнообразие материалов просто поражает и восхищает. Как же подобрать оптимальный?

Рассмотрим ситуацию, когда вы уже точно знаете – буду шить ежедневную модель силуэта футляр или костюм для корпоративной вечеринки.

Сколько материала вам потребуется, посоветуйтесь с мастером ателье, которому поручите изготовление наряда. А если вы лично способны пошить платье собственными руками без выкройки или по лекалу, то сосчитать необходимое кол-во вам большого труда не составит.

Назначение платья

Как подобрать ткань для платья в зависимости от того, куда вы будете его одевать? Ясно, что деловой костюм попросит подбора намного прочных, носких тканей сдержанных цветов.

Костюмная или плательная ткань матовой расцветки подойдёт, чтобы пошить платье ежедневное – можно в нем ходить на работу или на учебу.

Платье для летних прогулок можно шить из легких природных материалов. Вечерние наряды предполагают применение нарядных тканей с блестками, лайкрой, эластаном.

Фасон наряда

Каждая ткань владеет конкретной фактурой. Если шелк и шифон подойдут, чтобы пошить не тяжелый, летящего силуэта летний костюм, то облегающая одежда попросит материала, имеющего эластан.

Что-то плотное вам откровенно не подойдёт, если вы подобрали модель с оборками, драпировками и рюшами. Тут хороши креп и шелк.

А вот деловой костюм в офис хорошо пошить из шерсти, содержащей искусственные добавки, – порядка 10%.

Сочетание цветов и принты

Если вы подобрали фасон одежды со всякими там складочками, кармашками, декорированием тесьмой, то все данные детали будут выгодно смотреться на однотонной ткани.

Материал с блеском различных решений цвета (но однотонными) прекрасен на вечерние и коктейльные наряды.

Ежедневная одежда прекрасно смотрится, если применяются графические рисунки, орнамент из цветов подойдет для романтичного платьица (можно в нем пойти на свидание), такие узоры хорошо выглядят на платьях для прогулок и отдыха.

Небольшая и средняя клетка подходит каждой фигуре, а большая – представительницам слабого пола высоким и стройным. Летнее облачение будет намного больше красивым, а вот платья на осень и зиму пускай лучше будут сдержаннее в оттенках.

Специфики сложения тела

Как подобрать ткань для платья с учетом собственного типа фигуры и свойств, которые хочется спрятать или выделить?

Ткани с объемной фактурой — букле, твид — могут подпортить хрупкие фигуры, в этом случае необходимо подбирать материалы средней плотности.

Худеньким девушкам и дамам подойдут материалы атласные, металлизированные, блестящие, кожаные – они визуально прибавляют и округляют формы.