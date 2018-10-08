Как выбрать типографию для печати

Не обращая внимания на повсеместную компьютеризацию, и внедрению разных девайсов во все жизненные сферы, печатная продукция остается популярной и по сей день. Кстати, если вам нужна хорошая типография обращайтесь на сайт https://mcklukva.ru/listovki.html. Ну а если брать печатную маркетинговую продукцию, она каждый год увеличивается и даже не думает терять в востребованности, а здесь будет необходимой типография.

Сегодня в любом крупном, да и не только городе можно найти очень много типографий и полиграфий, предлагающих разные услуги, спектр которых довольно широк. Во всем этом обилии предлагаемых услуг и большом количестве предметов разного плана компаний, малоопытному в данной сфере человеку весьма не легко подобрать оптимальный для него вариант.

Только для этих людей, ниже будут описана очередность действий, которая сделает легче процесс подбора типографии. Для начала прекрасный вариант зайти в интернет и подобрать несколько понравившихся интернет сайтов полиграфий, познакомиться с отзывами клиентов, просмотреть информацию о компании. Это не занимает достаточно времени и будет полезнее, чем объезжать предприятия собственноручно. Например, зайдя на сайт типографии «Клюква», находящийся по адресу mcklukva.ru можно практически в течении нескольких минут составить собственное мнение о компании и выяснить нужную информацию, это же касается и прочих компаний представленных на собственных интернет ресурсах.

Потом, как только мы подобрали несколько заинтересовавших нас компаний, мы будем их фильтровать по важным параметрам учитывая то, что нам необходимо. Первым делом необходимо определиться с тем, какая продукция и сколько нам понадобится. Начнем с тиража, в том случае, когда нам требуется бесчисленное множество продукции, нам понадобится типография с офсетным оборудованием, а оно есть абсолютно не у всех.

А если нас волнует качественная печать маленького тиража, то здесь будет применяться лазерная печать. Следующим параметром будет цветность, формат и разрешение печати. Цветность бывает 3-х видов – это цветная печать, черно-белая и полноцветная, необходимо обратить свое внимание что полноцветная и цветная печать это две разнообразные вариации. Что же касается разрешения и формата, в первую очередь уточняйте, если вам нужно точность печати выше 1440p или формата выше А2-А3, подобное оборудование есть не в каждой типографии. Еще необходимо обращать свое внимание на то, работаете ли вы напрямую с поставщиком или с посредником.

Если у вас малые объемы и разовый заказ, разумеется лучше работать с тем поставщиком, с кем удобнее. Со своей стороны если предполагается регулярный заказ больших партий, то рентабельнее будет работать напрямую с изготовителем, пускай и теряя в сервисе.