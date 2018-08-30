Как выбрать солнечные очки

Очки солнцезащитные — это не только модный сопутствующий предмет, но и эффективное средство для защиты глаз. На данный момент просто нереально себе представить человека, который бы ходил летом без очков. Кстати, если вас интересуют очки Ray Ban переходите на сайт raybans.pro. Современные компании-изготовители поставляют на полки магазинов разные атрибуты на самые разные вкусы и кошелёк. Можно повстречать разноцветные или затемнённые линзы, заключённые в пластиковую или железную оправу. В подборе очков от солнечных лучей нужно смотреть на важные нюансы.

Для чего нужны очки солнцезащитные

Главная задача сопутствующего предмета — свести до минимума плохое воздействие лучей ультрафиолета на глаза и кожу вокруг них. Но важно помнить, что не каждые очки солнцезащитные способны сделать подобную функцию.

Направленности моды накладуют собственный отпечаток на общество. Люди подбирают очки солнцезащитные, не смотря на их качество. Ведь в подобном деле основное, на взгляд многих, это красота и сочетаемость с одеждой.

Но в действительности очки следует подбирать не только прекрасные, но и хорошие. Линзы должны оберегать роговицу глаз от ультрафиолетовых лучей и сберегать нежную кожу вокруг них.

В другом случае вы подвергаете себя риску соприкоснуться с катарактой или дегенерацией глаз. Такие результаты окажутся очень печальными. Очень сильно солнце вредит людям преклонного возраста, водителям и тем, кто много работает за компьютером.

К чему может привести воздействие солнечного света на глаза

Эксперты в области офтальмологии рекомендуют внимательней относиться к атрибутам, которые применяются для защиты глаз. Лучи ультрафиолета наносят урон не только зрению, но и состоянию организма человека. Уже после 2—3 часов хождения без очков начинается грандиозный дискомфорт, который вырисовывается в крепкой болезненности глаз.

Более малоприятные последствия появляются в следующем:

потеря зрения (выборочная);

получение ожога глазной роговицы;

начало формирования катаракты.

Однако необходимо иметь в виду, что прямой ультрафиолетовое излучение не всегда ведёт к крепким нарушениям функций. Порой после продолжительного нахождения на солнечных лучах без очков появляется боль, слезоточивость, снижение качества зрения и др. Собственно это и есть начало чего-нибудь побольше, нужно сходить к доктору или немедленно приобрести очки солнцезащитные.

Горнолыжники, сноубордисты, полярники или водители очень часто встречаются с такой трудностью как «ослепляющая слепота». Это ожог глазной роговицы, который появляется из-за отражающей поверхности. Например, снега или воды.

Есть единое правило: чем выше солнечная активность, тем агрессивнее воздействие лучей ультрафиолета. Если добавить к этому отражающие факторы в виде ослепляющего снега или воды, вы подвергаете глаза опасности в 3 и более раз.

Виды солнцезащитных линз

Многие ошибочно опираются на оправу при подборе очков, однако в случае с защитой глаз такое заключение опрометчиво. Чтобы солнце не оказывало влияние на сетчатку и роговицу, следует выбирать хорошие линзы. Не всегда тёмные стёкла говорят о защищённости от ультрафиолетовых лучей, некоторые покрытия просто не справляются с собственной задачей.

Необходимо не забывать, что плохого качества линзы (подделка) приведут к ещё большему вреду. Под влиянием солнечного света зрачок становится узким, а в подобных очках он на себя принимает всю солнечную волну, как бы оставаясь в тени.

Сегодня выделяют несколько главных видов линз — стеклянные, пластиковые, сделанные из прозрачного пластика. Любой материал наделён собственными позитивными и негативными качествами.

Линзы из стекла

Не все знают, что даже абсолютно прозрачные (не затемнённые) линзы оберегают от плохого воздействия лучей ультрафиолета. Если вам импонирует подобный вариант, необязательно приобретать очки с чёрными или тёмно-коричневыми линзами. Основное, чтобы они были немножко затемнены.

Линзы из стекла под механическим влиянием могут быть через чур хрупкими. Но, все таки, они лучше пластиковых устоят царапинам. Не нужно приобретать стеклянные очки для игры на пляже в волейбол или футбол, а еще тем, кто управляет автомобилем.