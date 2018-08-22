Как выбрать солнцезащитные очки

Следуя моим несложным рекомендациям, можно подобрать замечательные очки солнцезащитные, которые будут отвечать всем вашим нуждам — не поломаются после нескольких недель, прекрасно будут защищать ваши глаза от влияния вредных лучей ультрафиолета и подходят к вашей форме лица. Кстати, если вас интересуют солнцезащитные очки переходите на сайт https://sun-glasses.com.ua/. Для приятного отдыха в теплых странах например, как Таиланд, нельзя ни в коем случае приобретать контрафактные очки, потому как они не могут защитить вас от солнечных лучей, они исполняют только функции сопутствующего предмета.

Какой материал линз подобрать?

К подбору материала линз солнцезащитных очков нужно отнестись достаточно серьезно, потому как именно линзы определяют защитная степень ваших глаз от влияния лучей ультрафиолета солнца. Линзы из стекла, за которыми гонятся фактически все любители моды, владеют лишь частичной степенью защиты от проникновения ультрафиолетового излучения, зато меньше царапаются.

Высококачественные линзы делаются из подобных материалов, как полимерные материалы, к примеру, прозрачный пластик. Они могут на 95 % мешать попаданию лучей солнца и надежно оберегать сетчатку глаз. Традиционные и очень востребованные линзы, сделанные из плохого материала, нисколько не мешают проникновению ультрафиолетового излучения.

Специфики линз из стеклянного материала:

Прекрасная устойчивость к царапинам и температурным изменением.

100% защита глаз от проникновения ультрафиолетового излучения.

Линзы из стекла владеют и рядом минусов — увесистые, травмоопасные, хрупкие и нестабильные к запотеванию.

Специфики линз из пластика, в том числе акрила и прозрачного пластика:

Подойдут для вождения автомобиля и спортивных занятий.

На 100% оберегают сетчатку глаза от действия солнца.

Легкие.

Стойки к падениям, не хрупкие.

К недостаткам линз из пластика относят: мутные линзы на протяжении какого-то времени и стремительная степень повреждения линзы, так как они без проблем царапаются.

Во время вождения автомобиля обязательно необходимо собственный выбор остановить на линзах из материала из пластика, потому как на случай ДТП они намного более не опасны. Во время удара такие линзы просто вылетят из оправы, а если разобьются, то риск пораниться ими самый маленький.

В плане выбора линз необходимо обратить свое внимание на их окраску — она обязана быть одинаковой по всему стеклу. Глаза могут уставать, если затемнение линз очень сильно кверху. В данном случае линзы не способны качественно и максимально поглощать лучи видимого спектра.

Поляризационные и фотохромные линзы

Самое оптимальное решение для приятного отдыха на пляже или на берегу моря — очки солнцезащитные с применением поляризационных линз. Такие линзы означают, что на поверхность их нанесено особое покрытие, которое максимально оберегает глаза и блокирует разные блики, отражения. Поляризационные линзы гармонично впишутся для приятного отдыха на пляже или вождения автомобиля.

Лучше всего гарантировать защиту глаз от ультрафиолетовых лучей способны поляризационные линзы, благодаря этому при планировке поездки в тропические страны прекраснее всего собственный выбор остановить конкретно на таких солнцезащитных очках.