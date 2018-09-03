Как выбрать шкаф купе в спальню

Если вы пришли к выводу приобрести или выбрать себе купейный шкаф, не нужно спешить. А то может выйдет как у одних моих знакомых. Кстати выбрать хороший шкаф-купе можно на сайте https://divanson.com/shkafy-kupe/. Приходишь к ним в гости и в коридоре находится привлекательный, очень большой купейный шкаф, а рядом с ним аналогичная по красоте очень большая дверь. Именно рядом, так как она вылетела из направляющей в первые полгода после того, как им смонтировали купейный шкаф. И вот сейчас стоит она рядышком, мирно прислонившись к поверхности стены и создает роль большого зеркала.

И о каком

создание домашнего уюта может идти речь, если есть в доме

неисправные вещи.

Как точно подобрать купейный шкаф, чтобы после не появилось аналогичных проблем и недоразумений,

чтобы вы не напрасно потратили заработанные

деньги?

Для начала наиболее целесообразно составить перечень «тонких мест», и во время выбора купейного шкафа, утвердить с декоратором или с той фирмой, где вы будете заказывать или приобретать купейный шкаф, проходиться по каждому пункту отдельно.

Первое:

Нужно понять, что со временем и с возникновением в семье новых отпрысков, кол-во вещей разрастается. Потому не нужно ограничивать себя нужными полочками и ящичками, а лучше закажите шкаф сразу более объемным.

Второе:

Не забывайте, что функцию задней стенки, боковых панелей, дна и крыши купейного шкафа могут исполнять стены вашей жилой площади и пол.

Тут существует один момент – стены не должны быть отделаны гипсокартонными листами, так как ГКЛ очень мягкий материал и не удержит такой нагрузки.

Третье:

Необходимо обратить свое внимание на механизм открытия дверей.

Первый, он же самый распространенный механизм открытия, когда дверь помещена в раму из металла и двигается по специализированному пазу на роликах.

Второй, менее распространенный, но очень надежный, когда ролики двигаются по монорельсу.

Почему первый вид механизма менее надежный: если дверь высокая, ролик может соскользнуть с направляющей при крепком ударе (что и случилось у моих знакомых), движению может воспрепятствовать угодившая в паз пыль или какой-нибудь предмет. Пазы придется каждый раз пылесосить.

Другой вариант, это когда ролик двигается по монорельсу, хотя и довольно дорогой, зато ролик оборудован специализированным устройством, которое не дает возможность ему соскальзывать с рельса. Также он защищен от проникания чуждых предметов.

Четвертое:

Необходимо обратить свое внимание на профиля, по которой двигаются двери. В большинстве случаев они двух вариантов – из алюминия и из стали. Система из алюминия более бесшумна, на вид более аккуратна, так как ролики спрятаны в середине (у стальной ролики размещаются изнутри двери). Исходя из этого, система из алюминия более дорогостоящая.

Однако есть и минус в системе из алюминия – она не такая долговечная, чем стальная. Если стальная практически вечна, то алюминиевая будет Вам служить от силы 5-7 лет.

Пятое:

Материал, из которого будут созданы колеса ходовой системы, особенно актуален. Если это металл, соглашайтесь. Подойдёт и пластик с покрытием из тефлона. Если же колеса из чистого пластика – тут же откажитесь, они не вам будут служить и года.