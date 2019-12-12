Как выбрать сео компанию

Для того, чтобы дать ответ на данный вопрос, следует иметь в виду, как выстраивается внутренняя работа самой компании и как поменялось SEO за последние 3 года. А если вас интересует Seo Solution Одесса — раскрутка сайта, обращайтесь на сайт seosolution.ua.

Связь цены и результата

Ключевые расходы у SEO-компании – штат сотрудников. Настоящим мастерам необходима хорошая зарплата . Новичкам можно оплачивать минимум. Проводим параллель: если SEO-компания предлагает работать за 15 тыс. руб. / мес. – следует подумать, кто будет заниматься вашим проектом за подобные деньги. Дальше сопоставляем с целью: если при этом нам необходимо выйти в ТОП по запросу «приобрести климатический прибор» в Москве и ещё 500 аналогичным – здесь откровенно что-то не договаривают. Никто не предоставляет гарантии, что за большие деньги будет результат. Просто вероятность здесь выше.

Чем рискуете:

настоящий чек вырастет во время работы, так как в 15 тыс. входит лишь часть работ;

сайту не будут уделять должного внимания;

сайтом будет заниматься один человек – и чтец, и жнец, и на дуде игрец — и результаты будут соответствующими.

Что сделать:

Запросите информацию по кол-ву служащих в компании, по кол-ву активных проектов. Примерно на одного специалиста не должно быть более 20 проектов.

На чем экономят сначала

Так как мы узнали ключевую статью расходов, то в большинстве случаев конкретно она и попадает под раздачу в тяжёлые жизненые периоды компании или финансовые кризисы в государстве. Из-за кризиса происходит минимизация расходов – а это означает выше шанс попасть на новичков, стажеров, которых возьмут на место дорогих профессиональных мастеров. Другими словами кто-то приумножает собственные ресурсы, а кто-то пытается выжить.

Чем рискуете:

Сайт отдадут новичку, другими словами ваш проект станет тестовой площадкой.

Когда не думаешь о последствиях халявы

Из предыдущего пункта вытекает следующее. В кризис закрывается много компаний. Им на смену приходят новые, которые пытаются урвать собственную часть пирога. При этом у себя на сайтах очень часто пишут, что имеют широкий опыт работы, богатое фотографии и широкий штат высококлассных служащих. Не всегда это оказывается в действительности так.

Чем рискуете:

Согласно статистике в течение первого года Запираются 90 % новых компаний, придется искать нового подрядчика. Отлично, если при этом у вас сохранятся доступы к сайту.

Саморез, забитый молотком, удерживается лучше гвоздя, закрученного отверткой

Теперь про инструменты во время работы с проектом. Если мастер крутой, то без CRM работа идет быстрее. Но как лишь вы не топовый, то начинают работать нормы. Нет параметров – нет контроля. Беспорядок в работе. Работа по пинку.

Вы просили собственного аккаунт-менеджера расположить информацию на ресурсе, а про вашу просьбу забыли? Вы звоните узнать информацию по задаче, но вашего менеджера нет, а без него никто не в состоянии ничего дать ответ? А вообразите, что происходит со взаимными действиями между самими служащими в такой компании. Непонятно, какую задачу делаются по плану, непонятно кто их контролирует, нет планов мероприятий, одна большая черная дыра.

Да, наличие подобной CRM все ещё не отменяет антропогенного фактора. «Наличие инструментов не гарантирует хорошей работы», — скажете вы и будете правы. И ничто не может. Мы ведь не роботы. CRM лишь уменьшает ваши опасности.

Чем рискуете:

нет системы – нет ответственности, будьте готовы внимать объяснения;

нет контроля – про проект могут забыть на месяц, а убытки будете нести вы.