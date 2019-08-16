как выбрать сейф в офис

В ходе выбора сейфа для офиса рекомендуется смотреть на массу невидимых моментов. Это даст возможность подобрать надёжный сейф, который станет стоек к взламыванию, даст возможность обезопасить конкретные вещи от пожара. Кстати, если вам нужен сейф металлический офисный, переходите на сайт 1-magazin.ru.

Защитный уровень ОФИСНОГО СЕЙФА

Сейфы могут быть устойчивыми к взламыванию, огню. Приобретая стабильный к взламыванию сейф, покупатель получает самый большой защитный уровень от кражи денег, фондовых активов, ювелирных изделий. Есть всего 12 классов защиты сейфов, и чем ниже будет класс, тем легче преступникам будет реализовать нелегальное вскрытие. Если подбирается сейф класса ниже 0, то устойчивым ко взлому его нельзя будет назвать.

Материал

Толщина стали, применяемой для создания устойчивых к взламыванию сейфов, начинается с 3 мм. При этом конструкция сейфа как правило имеет несколько стальных перегородок, залитых бетоном. Это лучшее решение, при котором грабителю нужно будет менять свёрла в процессе высверливания такого сейфа. Кроме того, самую большую защиту можно обеспечить путём установки сейфа, конструкция которого будет состоять из многослойного бетона. При этом необходимо помнить о классе замков, устанавливаемых на сейф.

Защита

Во время появления пожара, содержание сейфа будет хорошо сбережено при самой большой стойкости к огню его конструкции. Многослойные стены, залитые пеноблоком, будут длительное время сопротивляться влиянию огня, защищая при этом документы, драгметаллы. Если дверь сейфа сделана из ступенчатого профиля с уплотнителем в месте притвора, то это дает возможность обеспечить самый большой уровень герметичности конструкции. Даже в течении 2-х часов (зависит от класса) подобная конструкция будет способна обезопасить содержание сейфа от огня. В общем, если важно знать, как подобрать сейф для офиса, то рекомендуется заблаговременно определить требования, которые будут предъявляться к нему. Стабильный к взламыванию сейф будет неспособен обезопасить содержание во время пожара, тогда как огнеустойчивая конструкция будет не сложно вскрыта опытным преступником. Для помещений офисного типа, где внимание уделяют сохранности документов, рекомендуется покупать огнеустойчивый сейф. Если же работники офисов занимаются хранением драгметаллов или коллекционных монет, то в подобном случае подходит стабильный к взламыванию сейф.

Характерности

Подбирать сейф рекомендуется в зависимости от свойств района. Так, в Российской Федерации отдают предпочтение сейфам, стойким к взламыванию. При этом на Западе уже давно применяют огнеустойчивые сейфы.

Особенно востребованы сейфы, встраиваемого типа в мебель. Их ставят в шкафы и тумбочки, встраивают в столы с нишами. На работе такой сейф будет не очень виден, преступникам нужно будет потратить время не только на его вскрытие, но и на поиск.

Правильное решение

Перед тем, как приобрести сейф для офиса, рекомендуется проверить деятельность организации. В офисных помещениях следует защищать много предметов, начиная документами и печатями, а завершая ювелирными изделиями. Сейф должен предоставлять хороший доступ, его размеров должно быть довольно для хранения всех нужных предметов. Правильно подобрав сейф, можно будет прекрасно обезопасить его содержание и от кражи, и от пожара.