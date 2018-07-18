Как выбрать сапоги для зимней рыбалки

Ботинки для рыбалки в зимнюю пору – главный компонент экипировки современного зимнего рыболова, без которого выход на лед невозможен. Правильно выбранная обувь убережет ноги от холода и влаги, будет помогать быстрому перемещению по акватории и даст возможность чувствовать себя удобно независимо от погоды. Кстати, сапоги для зимней рыбалки можно выбрать нас сайте e-sapog.ru.

Дабы сапоги для рыбалки в зимнюю пору максимально исполняли возложенные на них функции, рыбаку следует выучится правильно подходит к вопросам их подбора. Необходимо знать про инновационные материалы, их характеристики работы, уметь сравнивать эти сведенья с условиями погоды, при которых предполагается ловля.

Специфики сапог для зимней ловли

Новая обувь для рыбалки в зимнюю пору делается из различных материалов. Каждый имеет собственные специфики, предназначается для различных нагрузок и эксплуатационных условий. Все сапоги делятся на такие варианты:

резиновые сапоги с термоизоляционной вкладкой;

полиуретановая обувь;

ботинки из EVA;

«американские» и «канадские» сапоги;

теплоизолированные ботинки.

Зимние резиновые сапоги для охоты и рыбалки с термоизоляционной вставкой считаются очень легкими и гибкими.

Их делают из вспененной резины, вкладка имеет структуру из нескольких слоев, состав которой зависит от изготовителя. Это войлок, неопрен, другие настоящие либо материалы на основе синтетики. В большинстве случаев вкладыш имеет слой снаружи из фольги.

Полиуретановые ботинки зимние мужские для охоты и рыбалки еще легче, чем резиновую обувь и ПВХ. Они выделяются хорошими свойствами теплоизоляции, подошва владеет замечательными противоскользящими способностями. Осуществляются способом бесшовного литья, имеют стопроцентную влагонепроницаемость, устойчивость к износу и надежность.

Сапоги для рыбалки в зимнюю пору ЭВА делаются из технологического полимера – этиленвинилацетата, обладающего необычными характеристиками:

хорошие свойства теплоизоляции;

влагонепроницаемость;

необычайная легкость;

пластичность;

долговечность;

надёжность.

Благодаря структуре с порами, обувь из EVA хранит пластичность при низкой температуре, чем превосходит сапоги из вспененной резины и полиуретана.

Зимние сапоги для рыбной ловли американские и канадские – это отдельная категория обуви для подледного лова. Делается из комбинирования нескольких материалов. Галоша делается из вспененной резины, реже полиуретана, а голенище – из брезента либо кожи. Они тяжелее, не предназначаются для продолжительных пеших перемещений по акватории, но важны в условиях очень невысоких температур, небольшой активности рыболова.

Последний вид обуви – это тёплые сапоги для рыбалки в зимнюю пору. Они собой представляют высококлассную обувь, выполненную из кожи. Дешевые модели изготовливаются из кожзама. Термоизоляционная подкладка делается из натуральных либо материалов из синтетики. Данный вариант обуви подходящ для северных регионов и холодных зим.

Как подобрать зимние ботинки для рыбной ловли?

Для оптимального выбора обуви для ужения из-подо льда стоит в первую очередь сформироваться с условиями, в которых она будет использоваться. Главными критериями для этого считаются:

режим температур;

активность способа ловли;

состояние льда.

Для подвижных способов рыбалки, например как безмотыльная ловля плотвы, густеры или отвесное блеснение окуня и судака, необходимо подбирать максимально легкую обувь. Рыбаку приходится постоянно передвигаться по льду, высверливать много лунок, исполнять активные проводки. Чем легче будет обмундировка, тем меньше сил будет затрачиваться в процессе ужения и менее утомленным будет Рыболов к завершению светового дня. Дополнительно как подобрать жилет для рыбной ловли читайте тут.

Для стационарного ужения и малоподвижных способов лова вопрос веса неактуален. На первое место выходят свойства теплоизоляции обуви. Зимние ботинки мужские для рыбной ловли должны отлично держать тепло ног в заданном режиме температур в течении дня.

По состоянию льда, условия ловли можно разделить так:

Обычный снежный покров высотой не больше 10 см. По такому снегу легко передвигаться, подошва не скользит. Это намного более уютные условия для рыбной ловли;

Снежный покров превосходит 10 см, на льду много сугробов и наносов. В подобной ситуации необходимы максимально легкие высокие сапоги в целях защиты от снега и меньшей утомляемости в процессе перемещения по пруду.

Снежный покров отсутствует, передвигаться скользко. В данном варианте необходимы ботинки с противоскользящей подошвой, к примеру, на основе полиуретана. Даже лучше выручают зимние сапоги для рыбной ловли с шипами, которые делаются в аналогичном выполнении либо модифицируются путем использования особых накладок.

На льду много воды. Тогда хорошими будут непромокаемые материалы – резина, ПВХ, полиуретан. Читайте: нужная информация про вейдерсы.