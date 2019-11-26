Как выбрать садовый компостер

Если имеется дача, значит, есть огород, а для огорода очень важное – удобрения. А если вас интересуют садовые компостеры переходите на сайт https://nasha-stroyka.com.ua/sadovie-komposteri/. Не все предпочитают применять минеральные комплексы в качестве подкормки. Большинство выбирают органику вроде перегноя и компоста, которые можно подготовить самим. В данном случае замечательными помощниками для дачника занимающегося огородом станут компостеры для дачного участка – специализированные контейнеры различных объемов, в которых комфортно готовить и сохранять настоящее удобрение.

Перегной и компост – в чем отличие

Неправильно думать, что эти два термина имеют одно значение. Общей для них считается только суть получения удобрения, а конкретно – процесс перегнивания. Разница же заключается в применяемых составляющих, которые заложат основу подкормки и ее витаминно-минерального состава.

ПЕРЕГНОЙ

Это разложившийся навоз — коровий, конский, кроличий и любой иной в зависимости от хозяйства, живущего на участке. Общий процесс прения или разложения может занимать от 2 до 5 лет. Готовый перегной обязан иметь приятный свежий запах, как земля в лесной глуши. Для увеличения качества удобрения навоз перемешивают с землёй, опилками, соломой, по надобности добавляя воду, чтобы не позволить пересыхания.

Присутствие тяжёлого аммиачного запаха говорит про то, что процесс развития перегноя еще не окончен.

С давних времен навозом в Киевской Руси удобряли фактически все культуры. Он замечательно подойдет для супесей, удерживая в них влагу. Глинистые почвы он выполняет более рыхлыми и аэрируемыми. Готовый перегной – этот тот самый гумус, являющийся плодородной составляющей любой почвы.

КОМПОСТ

Вовсе не у каждого жителей дач существует возможность удобрять участок перегноем. В данном случае на помощь придёт компост, который можно создать самим, применяя яму или специализированную емкость – компостер.

Для его приготовления берут растительность и все, что может перегнивать. Прекрасно подходит трава, опилки, щепки, маленькие ветки, остатки ботвы, чистки, чайные пакетики, зола и все, что находится под рукой. Некоторые огородники если есть возможность добавляют чуть-чуть навоза или куриного помета – это ощутимо делает лучше качество готового удобрения.

Не рекомендуется ложить в компост пораженную грибком и болезнями растительность, фекалии собак, кошек и человека, рыбу, кости, мясные и продукты из молока. Нарушение правил приготовления компоста может привести к ухудшению его качества и развитию вредных микроорганизмов.

Полностью созревает компост ориентировочно через 2 года. Но рынок сейчас предлагает самые разные ускорители компостирования, в результате использования которых общий процесс занимает не больше одного сезона. Готовое удобрение одинаково с перегноем делает лучше структуру и свойства почвы, таким образом, повышая урожайность.

Какие условия нужны для компостирования

Простота приготовления компоста лишь может показаться на первый взгляд. На самом деле соблюдение условий компостирования нужно, чтобы процесс ферментации шел правильно. Решающими факторами, естественно влияющими на ход данного процесса, считаются: