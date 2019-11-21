Как выбрать проект дома

Начинать каждое строительство необходимо с подобающей документацией. И чтобы соорудить дом собственной мечты, а не избушку Бабы-Яги, следует достаточно серьезно отнестись к выбору проекта. Если вас интересуют проекты недорогих домов, переходите на сайт dobrovdome.ru. Самый прямой путь подобрать хороший дом — объездить чем побольше загородных домов и попросить владельцев приглянувшегося сооружения за энную сумму поделиться с Вами проектом. Но видите, какое количество времени и бензина Вам будет стоить такая задумка? И далеко не факт, что Вам покажут хоть краешек вожделенного документа. Наши стандартные рекомендации смогут помочь определиться и отыскать то, что Вы желаете, среди баз стандартных проектов загородных домов либо как можно точнее выразить собственные требования архитектору.

Проект дома: стандартной или собственный?

Для начала давайте дадим ответ на этот вопрос: Вас устроит стандартный проект загородного дома? Еще не сформировались? Тогда для начала отметим все преимущества, и недостатки авторского и стандартного варианта.

Основной плюс индивидуального проекта загородного дома — это, несомненно, его необычность. Ни у кого больше (при условиях добросовестности архитектора) подобного дома, как у Вас, не будет. Еще одно достоинство — Вы сумеете полностью удовлетворить любые нестандартные потребности Вашего семейства. К примеру, супруга желает, чтобы лестница наверх обязательно шла посередине дома, Вы посчитали, что без 2-ух каминов дом за городской чертой — не дом за городской чертой, а ребенок жить не может без своей ванной. Вероятность того, что Вы сможете найти стандартный проект с подобной планировкой помещений, мала. Благодаря этому лучше всего сразу идти к архитектору. Основной недостаток авторского проекта загородного дома — деньги, деньги и еще раз деньги. В смысле, деньги с Вашего счета отминусуются весьма даже достойно. Очередной, скорее, не минус, а риск — это недостаточная квалификация архитектора. Если он ошибочно рассчитает технические параметры дома, выстроить его будет ох как тяжело. Да и выстоит он непродолжительное время. Благодаря этому во время выбора индивидуального проекта загородного дома не нужно экономить на архитекторе — собственный дом Вы строите раз в жизни, а чем лучше мастер, тем меньше возможность, что Вам нужно будет делать это два раза — во второй раз по нормальному, жизнеспособному проекту. Причем имейте в виду — ни времени, ни нервов, ни денег за попытку строительства напроектированных неспециалистом «воздушных замков» Вам никто не вернет.

Преимущества стандартных проектов обратны минусам авторских — они обходятся доступнее, причем, быстрее всего, по ним уже возводили строения, и в документацию внесены необходимые исправления. Минус — возможность повстречать «клона» в любой коттеджной застройке.

Как говорит практика, лучше подбирать все же стандартный проект дома. И если Вас что-то не очень устраивает — вносить маленькие изменения вместе с прекрасным архитектором. Причем имейте в виду — любой проект все равно необходимо привязывать к местности. И для этого лучше обратиться к строителю профессионалю.