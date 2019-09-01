как выбрать правильно женскую шапку

Все знают, что аксессуары создают чудеса и делают женщин еще более яркими. И головной убор — не исключение. Если вас интересуют женские шапки оптом, переходите на сайт https://leksopt.com.ua.

Особенно при наступлении холодного сезона становится просто нужно обзавестись привлекательным головным убором. И здесь милые представительницы прекрасного пола и девушки встречаются с трудностью: как из широкого ассортимента правильно выбрать шапку?

Во-первых, нужно определиться с фасоном шапочки, который выбирают все зависит от формы лица. К примеру, девушкам с круглым лицом подойдут шапочки с ушками — это лицо сделает зрительно вытянутым, также подойдут береты и шляпы с маленькими полями. Большие объемные шапки делают лицо очень широким. Девушке с узеньким длинным лицом разумнее выбрать шапку, закрывающую лоб и оставляющую скулы и щеки открытыми. Это могут быть ушанки c завязанными сзади ушками или маленькие шляпы c загнутыми вверх полями.

Шапку необходимо подбирать также смотря на весь силуэт. По этому при примерке лучше всего смотреть на себя в крупногабаритное зеркало, во весь рост. Нужно помнить и о хорошем выборе цвета. Зеленый идет не всем, он отлично подходить только девушкам, у которых глаза цвета изумруда. Бежевый идет женщинам с темными волосами, а черный может, как делать лицо ярче, так и «темнить» его. Белый — наоборот, выполняет кожу светлее. Цвет шапки должен подходить одежде. Визажисты рекомендуют приобретать шапки на тон темнее или светлее одежды. Но в большинстве случаев можно себе позволить приобрести шапку полностью другого оттенка — основное, чтобы она не была одного цвета с верхней одеждой.

Вязаные шапки комбинируют с абсолютно любой одеждой, помимо кожаной. Если вы носите шубу, тогда необходимо выбор сделать в пользу меховой, либо вязаной шапки. С дубленкой комбинируют как вязаные шапки, так и выполненные из «дубленой» кожи. Пуховик или куртку можно носить с вязаной шапкой любого фасона и любой вязки: как грубой, так и очень маленькой, а еще украшенной стразами, бисером, пуговками. Хорошая шапка — это, прежде всего, удобная шапка и цена тут — не самый важный показатель выбора.

В настоящий момент приобрести головной убор возможно не только в простом магазине одежды, но и в сети интернет. Шапку фактически любой модели вы можете приобрести в онлайн магазине. Так, что если вы не смогли отыскать что-то подобающее для себя, не нужно отчаиваться, вы сможете всегда заказать понравившуюся модель в «сети» и получить комфортным для вас способом.