Как выбрать правильно удобрения для рапса

Озимый Рапс — очень технологичная культура. По этому для достижения самой большой эффективности с гектара, не считая защиты, его необходимо своевременно «кормить». Он требователен к минеральному питанию. Кстати, если вас интересует комплексные удобрения для рапса, переходите на сайт aidamin.com.

Для формирования 1 ц продукции требуется потратить: 5-6 кг азота, 2,5-3,5 кг — фосфора и 2,5-4,0 кг калия. Норму внесения мин. удобрений формируют, принимая к сведению необходимость растений в питательных веществах, наличие их в почве согласно агрохимической характеристике поля, показателем их применения и вынесения с запланированным урожаем.

Осенью под высев озимого рапса можно вносить комбинированные мин. удобрения. Это содействует более быстрому прорастанию семян и лучшему развитию корневой системы. Удобренные растения озимого рапса лучше могут выдержать зимовку, отлично развиваются весною и создают больший урожай семян. Использование только ключевого, осеннего, внесения мин. удобрений увеличивает урожайность озимого рапса на 0,71-1,82 т/га. Системное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений приводит к повышению содержания жира в семенах. Исследования показывают, что доля азотных удобрений в формировании урожая составляет 70%, фосфорных — 30%.

Употребление АЗОТА ОЗИМЫМ РАПСОМ.

Рапс имеет высокую общую необходимость в азоте — примерно 90-120 кг/га. азота он просит от начала вегетации до бутонизации. Из всего количества имеющегося азота осенью растения применяют около 20%, с начала вегетации до цветения — 35%, остальное — в начале цветения. Если из этого исходить, осенью под посевы озимого рапса лучше вносить азота не больше 25% (25-30 кг/га) его суммарной потребности. Остальное оставляют для весенней подкормки растений в 2 приема. Срок первого внесения азотных удобрений — по мерзлоталой почве, другими словами в начале вегетации — 30-40 кг/га азота. По мерзлоталой почве озимый рапс подкармливают аммиачной селитрой, или карбамидом. Установлено, что это увеличивает урожайность рапса от 0,32 до 0,54 т/га. Идеальным сроком внесения второй дозы считается фаза бутонизации, но до наступления цветения. Во время второй подпитки минерального азота вносят 60-80 кг/га.

Увеличение нормы внесения азота (120-180 кг/га) уменьшает его результативность и вызывает избыточное накопление нитратов в растениях. Излишек азота также приводит к интенсивному росту вегетативной массы и полеганию посевов, удлинение вегетационного периода культуры на 6-8 суток, неодинаковому созревание семян и уменьшению их качества.

Необходимо не забывать, что азотные удобрения значительно оказывают влияние не только на уровень урожая рапса, но и на качество его семян. Так, по данным научных учреждений внесение 60 кг/га азота на 1,5-2,2% увеличивает содержание белка и на 2,1-2,3% — содержание жира.

Очень практичным способом внесения азота в период вегетации считается внекорневые подкормки через листы растворами КАС наряду с внесением микроэлементов и пестицидов. В этом случае показатель применения азота увеличивается практически на 25-30%. Если учесть то, что при трехразовой подкормке растений им можно дать 60-80 кг азота, это эквивалентно 100-120 кг прикорневому внесению.